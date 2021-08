“Este año la feria de Pinolere será presencial, no contemplo otra opción”

“Este año la Feria de Artesanía de Pinolere será presencial, no contemplo otra opción”, aseguró ayer el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, durante la presentación del cartel de la XXXVI edición de la muestra, para la que ya se han recibido 176 solicitudes de participación de toda Canarias.



Bajo el título ‘Sueños en papel y cartón’, el encuentro tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de octubre en el Parque Etnográfico de Pinolere bajo un estricto protocolo de seguridad anti Covid-19. La organización decidió postergar el calendario de siempre (el primer fin de semana de septiembre) y trasladar la muestra al segundo de octubre para garantizar su celebración y no tenga que suspenderse a escasas horas de su inicio, como ocurrió el año pasado.



“Los contagios no están en la artesanía ni en la cultura, sino en otros sitios donde no hay control y los actos culturales siguen todos los protocolos exigidos”, remarcó Linares, quien pidió “apoyo y comprensión” de todas las administraciones para que la feria se realice. En este sentido, hizo hincapié en las “tres patas” que conforman el apoyo institucional, como son el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias (pese a que no asistió ningún representante) ya que es un sector al que hay que ayudar y proteger porque es uno de los que peor lo ha pasado durante la crisis. “Lo de 2020 no puede volver a repetirse”, insistió.



El mandatario estuvo acompañado en rueda de prensa por la consejera insular de Desarrollo Socioeconómico, Carmen Luz Baso, el presidente y el gerente de la Asociación Cultural Pinolere, Leoncio Luis y Jesús García, respectivamente, y la artesana villera Maru Pacheco, autora de la imagen que ilustra el cartel de esta edición.

La consejera también coincidió con el alcalde en la importancia de que las administraciones públicas se impliquen y muestren su apoyo al sector pues no solo es una actividad importante en lo cultural, etnográfico, patrimonial y nuestras tradiciones, sino también por ser una industria que mueve la economía. “Y también es sostenibilidad, tal y como refleja la temática de esta edición”, subrayó.



Por su parte, Jesús García anunció que la feria también se realizará de modo virtual en el dominio www.pinolere.es. Será un escaparate de todos los artesanos y artesanas que participan en esta edición que podrán interactuar con los compradores de forma cómoda, sencilla y atender incluso su solicitud de productos personalizados con mayor detalle. Además, habrá un enlace a la Feria virtual Digitalizarte dentro de la plataforma SESEO Canarias, que estará presente también de manera presencial en la Feria.



Las puertas del recinto abrirán a ls 10.00 horas, aunque la inauguración oficial, por parte de las autoridades locales, insulares y regionales, será a las 12.00 horas del día 8, un acto que servirá para que la Asociación entregue los Cho Feriantes de Honor 2021, y luego el XVIII Premio Artesanía y Patrimonio Villa de La Orotava 2021.



El evento se realizará en un espacio al aire libre, de unos 10.000 metros cuadrados, y la Asociación pondrá en marcha un plan anti contagio con control de aforo, distancia de seguridad y se establecerá un circuito para visitar todos los espacios de los artesanos. La compra de entradas será por internet en la plataforma www.tickety.es. Igualmente, será obligatorio el uso de mascarilla para acceder al recinto y se facilitará en cada espacio gel hidroalcohólico.



Con el fin de garantizar en todo momento la distancia interpersonal se determinarán los aforos de todas las zonas y se señalizarán tanto los itinerarios interiores como las zonas comunes mediante marcas de espera.

“Todos somos un poco astronautas que tenemos que seguir soñando”

La artesana de papel y cartón Maru Pacheco, natural de La Orotava, creó los muñecos y la luna que son la imagen del cartel de esta edición. Comentó que su pequeño astronauta surgió en pleno confinamiento “e igual que el hombre miró en su momento a la luna como algo extraño, luego soñó y llegó hasta ella, también puede convivir con el virus, seguir avanzando, soñando y creando”. Maru confeccionó su pequeño astronauta en papel, un material “noble y humilde” que además puede tener muchas vidas y que junto con el cartón centran la temática de este año