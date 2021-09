El incendio de La Orotava pudo ser provocado

Momentos del incendio en La Orotava. SERGIO MÉNDEZ

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha dicho este lunes que hay la sensación de que pudo ser provocado el incendio que el sábado pasado se inició en el barrio de Pinolere, en La Orotava, y que ha afectado a unas 7,2 hectáreas de terreno.

Pedro Martín ha recordado que no ha sido el primer conato de incendio de la semana pasada, ya que hubo otro en el barrio de Bebedero, pero ha reconocido que sólo es una sensación por confirmar cuando se habla de que pudo ser provocado, por lo que, de momento, “no es más que una sospecha”.

Ha apelado a la ciudadanía para que cualquier conducta sospechosa la denuncie, para así ayudar a localizar a quienes llevan a cabo esas acciones.

Ha recordado que para controlar ese incendio se movilizaron unos 14 efectivos de brigadas forestales y unos 9 vehículos de bomberos, así como mucho personal, algo que se hizo porque el fuego estaba próximo a viviendas.

El presidente del Cabildo de Tenerife ha explicado que se pidieron refuerzos debido a la cercanía a las viviendas, y ha comentado que fue el lugar porque había que decidir si se pasaba al nivel 2, pero no fue necesario porque no hubo cambio de viento, y ha apuntado que algo que sorprendió fue que había varios puntos de fuego a pesar de que no había viento.