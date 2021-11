Aniano Cabrera: “Algunos se burlan cuando hablo de permanencia, pero yo sé lo que es vivir un descenso”

Aniano Cabrera, gerente y director deportivo del Lenovo Tenerife FRAN PALLERO

Pese a que el curso pasado el CB Canarias firmó la mejor clasificación ACB de su historia, el club quiere más. Eso, según Aniano Cabrera, se traduce en “alargar lo más posible”, el momento actual, el mejor en la historia de la entidad. Arbitrajes, BCL, confección de la plantilla o continuidad, casi segura, de Vidorreta. Cabrera habla de todo transmitiendo en todo momento que tiene el claro el camino para lograrlo.

– Llegan al parón por las ventanas FIBA clasificados como terceros en Liga Endesa y segundos de su grupo en BCL, pero, imagino, la presión por lo hecho la pasada temporada, estaba ahí…

“El listón estaba muy alto. Queríamos empezar bien porque teníamos la Supercopa y por arrancar bien en liga y nos eliminan en Supercopa y perdemos en la primera jornada de Liga Endesa, pero teníamos los mimbres de la temporada pasada. Las incorporaciones llevan un proceso, sobre todo en los casos de Wiltjer y Sastre, porque Smith tiene un rol no tan importante como el de ellos en lo que se refiere al esquema del equipo. Kyle llegó más tarde por un asunto personal que hizo que se incorporara más tarde a la pretemporada. Está claro que la presión por lo que hicimos la temporada pasada, por lo alto que pusimos el listón, era un factor, del que no se hablaba, pero que todos lo teníamos presente”.

– Organiza la Supercopa, con público, y en Lugo hay momentos en los que, por rachas de Breogán, casi no ve por dónde le vienen los golpes: ¿se llega a dudar en algún momento?

“No. En Lugo no estuvimos bien y ellos tuvieron un ritmo más que nosotros en ese primer partido. Empezamos con una derrota de 19 puntos. Éramos colistas, por lo que hablamos entre nosotros y dijimos que más abajo no podíamos llegar. Teníamos una doble cita en casa, con Bilbao y Unicaja, y el objetivo era ganar lo antes posible, vencer para cambiar la dinámica. Era importante porque luego íbamos a la pista del Real Madrid y empezábamos la Champions. Ganar los dos partidos en casa nos dio tranquilidad”.

– El pasado verano tuvo que hacer pocos fichajes: ¿lo tuvo claro desde el principio con los problemas económicos de la pandemia?

“Los números tienen que cuadrar y es muy importante el tema de los cupos. Hemos ido a plantilla de 13, con la contratación de Tobias, porque debemos tener cinco jugadores de formación en la BCL y cuatro en la Liga Endesa. Esa configuración te hace estar, en cierto modo, en desventaja con otros clubes ACB. Una vez se completaron los cupos era clave acertar con la incorporación del cuatro y la de Sastre, que era importante”.

– En el mundo global actual: ¿cree que el tema de los cupos es algo caduco o algo necesario?

“Algo que queda cada vez más atrás. Con la normativa que hay, todos estamos trayendo jugadores jóvenes de fuera. Insisto, todos. Esos van a ser en el futuro los jugadores de formación. No hablo solo de la ACB, yo miro, semana a semana, plantillas de LEB Oro y Plata y la proporción de jugadores extranjero es muchísimo mayor que en la ACB. Son todo extranjeros o jugadores de formación, o cotonou. que se están formando. Ojalá estuviera definido que todos tuviéramos que tener jugadores nacionales en un número determinado, también de jugadores de formación y extranjeros. Nosotros, por ejemplo, estamos totalmente en desventaja en la Champions en ese asunto, porque jugamos contra equipos que pueden tener seis o siete estadounidenses, algo que nosotros no podemos. En Eurocup y Euroliga no existe esa norma que nos perjudica”.

– Que en baloncesto, a diferencia del fútbol, puedan llevarse a los jugadores gratis, sin traspasos, tampoco parece algo que impulse la promoción del jugador nacional…

“En los últimos años hemos visto que el fútbol es más justo que el baloncesto. En fútbol el derecho a competir en la máxima categoría te lo ganas en el campo; en el baloncesto no. En ese aspecto, el fútbol nos está dando un repaso. Intentaron hacer la Superliga y Europa tomó cartas en el asunto, pero en el baloncesto no, cuando poder participar en los torneos debería de ser, siempre, porque te has ganado el derecho deportivamente. Perdemos tiempo y a eso hay que añadirle las ventanas FIBA, a las que no van los mejores jugadores. En el fútbol todo eso está mejor organizado. Está siendo más justo y ordenado”.

Ocho canaristas fueron llamados por sus selecciones en esta ventana FIBA FIBA

– Asunto ventanas. Las federaciones llaman al jugador, al que le paga su club, pero él no quiere renunciar a ir con su país pese a que, por ejemplo, una lesión, perjudica al que le proporciona el sueldo. Parece tener difícil solución.

“Los clubes debemos recibir dinero, bien de FIBA o de las federaciones. No solo no recibimos nada, sino que estamos en vilo para que no se lesionen, como nos pasó con Santi Yusta, jugador, además, de formación, que se lesionó y no cumplíamos con los cupos ni en BCL ni en liga. Cobramos del seguro, en plazo posterior al periodo de recuperación del jugador, por lo que creo que debemos recibir algo a cambio. Nosotros tenemos ocho jugadores con sus selecciones. Ahora mismo no podemos entrenar”.

– Pero la FIBA está encantada con las ventanas…

“Claro, porque tiene sus patrocinadores y la venta de entradas. Los jugadores reciben también un dinero, pero los clubes no. No sé si la FIBA, el Consejo Superior de Deportes o de la FEB, pero de ese dinero que se genera debería haber parte para las entidades, porque cuando el jugador se lesiona el problema lo tenemos nosotros”.

– Han tenido mala suerte con las lesiones, porque algunas de las más graves se debieron a lances o jugadas desgraciadas…

“Hay lesiones fortuitas, por lances del juego, y otras como roturas fibrilares o causas del juego. Son normales. Tenemos una muy buena planificación con Xisco, junto a Conrado, Eliseo y Marcos, porque va encaminado a prevenir las lesiones y, luego, a recuperar. Hemos mejorado mucho en el tema de los viajes. Intentamos evitar madrugar en los viajes para que los jugadores puedan descansar, aunque a veces no es posible. Por primera vez en muchos años viajamos en chárter a Ucrania. La única opción que teníamos era viajar todo un día, llegando un jueves por la noche a Tenerife, jugando un sábado con Zaragoza. Pudimos hacer un esfuerzo, pero eso lo puedes hacer uno o dos viajes porque económicamente es complicado. Como club, además, hemos mejorados en el uso de máquinas para recuperar jugadores. El trabajo de los fisios, de Xisco y de Dani, recuperador que hemos incorporado, se nota. Muchos jugadores que a estas alturas de temporada en otros clubes arrastraban molestias no las están teniendo con nosotros”.

– El calendario está sobrecargado, hay muchos partidos, pero se da una paradoja: el aficionado del Canarias deja de ver a su equipo en mayo-junio y se vuelve a reencontrar con él en octubre. Así no es sencillo fidelizar o enganchar al público…

“Antes de octubre a junio se jugaban las competiciones domésticas y de Europa, pero ahora se ha mentido una ventana en noviembre y otra en febrero, eso comprime los calendarios. De entrada, tienes tres partidos en una semana. A los de Euroliga no tienen el problema de las ventanas, pero nosotros sí. Es verdad que el aficionado deja de ver meses a su equipo”.

– ¿Se ha desenamorado la Champions (FIBA) de ustedes?

“No, pero sí es verdad que en su día fuimos el único club español que apostó por meterse en una competición nueva y ahí abrimos la puerta a otros clubes. Ahora hay equipos como Málaga, que entran nuevos, o como Manresa, que dan el perfil de la competición, pero, a veces, deben valorar que el Canarias da solidez al torneo. A veces nos gustaría que nos valoraran como si fuéramos el CSKA o el Real Madrid de la Champions. No solo llevamos las seis temporadas, sino que, encima, somos el club que más jugadores aportamos a las ventanas FIBA. Y muchos jugadores europeos. Otras entidades tienen jugadores estadounidenses de paso, que al año siguiente no están. Nosotros no. Nosotros apostamos por jugadores más arraigados a la liga. Creo que la BCL va por un estilo diferente al nuestro”.

– ¿Cómo explica que exigir mayor respeto arbitral no es que piten a favor del Canarias? Es la idea que puede trascender…

“No queremos que nos den, sino que no nos quiten. Tengo la sensación de que ese perfil de jugadores que nosotros tenemos no tienen el respeto, con todo lo que aportamos, a la FIBA. Es necesario ver esa aportación que se hace. Por ejemplo, Ludwisburg cede a sus selecciones a dos jugadores, uno cubano y otro alemán, y después de las ventanas nos la jugamos contra ellos. En el caso del arbitraje, creemos que una manera de mejorar la Champions es no solo captando equipos, como al Unicaja de Eurocup, sino también a árbitros que estén en esos torneos porque pueden dar estabilidad y crecimiento a la BCL. Si mejoramos todos los aspectos, la BCL será mejor”.

– De la Eurocup ustedes se han olvidado…

“Más que olvidado es que la Euroliga está completamente cerrado. En verano podías sentarse a pensar qué hacer, pero este año estaba cerrado. Se habla de que hay clubes con contratos firmados en Eurocup, pero, al no estar, no lo sabemos. Los clubes españoles que participan tampoco han desvelado nada”.

– ¿Y la Eurocup de ustedes?

“Quizás nos identifican como un club de BCL, aunque es verdad que dos años nos llegó la información de ellos para participar. El primer año habíamos quedado campeones de la Champions y decidimos que no y la otra fue hace dos temporadas. El curso pasado ya no nos dijeron nada”.

– ¿El derbi con el Gran Canaria puede servir de espaldarazo para que el público vuelva al Santiago Martín?

“Ojalá, por el buen ambiente que se vivió. Yo no soy de obligar a nadie, sino que la gente vaya regresando. La pandemia está ahí, no desaparece, por lo que la gente deberá ir sintiéndose cómoda poco a poco. El partido del otro día creo que nos ayudará. Tenemos un 80% de aforo, será complicado que se supere esta temporada”.

– ¿Tuvo que hacer mucho de psicólogo durante la pandemia?

“En el momento duro por la incertidumbre. Parecía que era el fin del mundo y nadie sabía nada. Todos nos montamos una película en nuestras cabezas, pero la ACB reaccionó de una manera espectacular. Acabamos la competición en Valencia pese a que se pasaron momentos complicados, porque en la temporada 20/21 no hubo público durante todo el año. Fuimos a la Copa, estuvimos en play-off y te pierdes muchas cosas en una temporada inimaginable para todos”.

-¿Repercutió mucho el no tener el dinero de las taquillas a la hora de hacer el equipo?

“Teníamos claro que había que respetar los contratos firmados. Este curos tendemos algo más de ingresos por las localidades, pero sigue sin ser el mismo. Tuvimos la opción de firmar a Gamble para sustituir a Gio. El gen competitivo te pide intentar retenerlo e intentar un esfuerzo, pero se mezcla con el asunto económico. En este caso, nuestra apuesta era Fran Guerra, además de tener a Shermadini recuperado, por lo que optamos porque no siguiera”.

-Gamble fue impacto inmediato, pero dio la impresión de tapar a Fran Guerra.

“No, creo que hubo partidos muy buenos de los dos. Julian tiene experiencia de jugar en Europa, por lo que quisimos un jugador así, que supiéramos que fuera a aportar. La idea era que no jugara en su primer partido, contra el Madrid, pero vimos que estaba tan bien físicamente que lo pusimos. Aportó solidez desde el principio. El partido de Ludwisburg, por números, fue el mejor, pero los números no son importantes: lo importante es ganar partidos”.

-¿Está planificando ya la próxima temporada?

“No, ahora estamos focalizados en entrar en la Copa del Rey, que es muy importante. Dependemos de nosotros, pero está todo tan apretado que como sufras un par de derrotas seguidas se complica y el calendario que nos viene, con Manresa, Barça, Fuenlabrada, Valencia, Murcia y Burgos es muy complicado. Debemos intentar seguir siendo sólidos y pensar en Manresa. En febrero, en la Copa, se empieza a mover todo, pero tenemos muchos jugadores con contrato. Toca retocar, no rearmar, eso lo hicimos hace tres temporada y llegaron los resultados, Hay que mantenerlos”.

-Vidorreta renovará…

“Tiene contrato esta temporada y la próxima. Está claro que por sintonía y en la situación en la que estamos, la idea es la de continuar. Nosotros solemos hablar de cosas de cara al futuro”.

-¿Es el entrenador ideal para el CB Canarias?

“Sí. Con él hemos tenido un crecimiento y un cambio no solo en lo deportivo. Ha aportado cosas que hemos ido mejorando internamente en el club. Hay muchas cosas que él me va a comentar y yo las he visto y viceversa. Siempre piensa en mejorar y crecer”.

-Hablando de crecer, ya fueron terceros de la ACB…

“Que, para nosotros, es como ser campeones de liga. A veces no se valora eso. Mantener ese crecimiento es complicado económicamente. Ahora estamos con la pandemia, pero el aforo del pabellón es el que es. ¿Patrocinadores? Tenemos los que tenemos, porque no hay espacio. El crecimiento es que un jugador te ofrezca un plus, que Txus exprima más al equipo o le saque más rendimiento, como en todos estos años, o ya por el lado económico, donde debemos seguir mejorando y maquinando cosas desde el club para seguir generando ingresos”.

-Desde fuera, a nivel de trabajo de club, de oficinas, no parece que en España haya muchas entidades que hagan tantas cosas como el Canarias.

“Hay que hacer algo más a nivel negocios, idear alguna línea que te permita dar un paso más. La publicidad, por ejemplo, va casi más ahora por redes sociales que en la cancha. Trabajamos más en diseño y creatividad en redes sociales que en el día de partido, porque la gente lo demanda. Tendríamos que tirar más por ahí para crecer”.

-Ustedes creen que nos acostumbramos a que ganen tanto

“Llevo muchos años diciendo que esto es cosa de ciclos y este lo queremos alargar lo más posible. Es el objetivo principal. Cuando hablas de que el objetivo es la permanencia, que eso lo digo yo más que otros, algunos me critican y se burlan de mí, sobre todo en redes sociales, pero el día que no lo tengamos lo valoraremos. Yo he vivido un descenso en ACB, por eso sé la importancia que tiene. Claro que quiero jugar Copa, play-off y ganar un título, pero hay que ver la otra parte. Ojalá que no suceda, claro”.

-¿Por eso dice tanto lo de alcanzar la permanencia lo antes posible?

“Shermadini se lesiona en la tercera jornada y llega Julian y seguimos ganando, pero, si no, igual no estaríamos hablando de cómo estamos ahora. La clave es que, cuanto más ganemos será mejor para todos”.