Diez proyectos participarán en el laboratorio DocSur de MiradasDoc

DocSur se inscribe en el mercado de MiradasDoc. / DA

Diez proyectos, entre más de un centenar de inscritos, han sido elegidos para el laboratorio DocSur, centrado en obras que aborden historias en África o Iberoamérica, o sean producidas y realizadas al menos en una de esas regiones. El laboratorio se inscribe en MiradasDoc Market, el mercado del festival que celebrará del 28 de enero al 5 de febrero en Guía de Isora su decimoquinta edición.

Se trata de historias en fase de desarrollo procedentes de Uganda, Uruguay, Marruecos, Chile, Colombia, República Democrática del Congo, Sudán, España, Holanda y Estados Unidos. Los encargados de la selección, Elsa Rodríguez Monje (programadora de no ficción en Movistar +) y Luciano Barisone (crítico de cine y programador), reconocen que la toma de decisiones ha sido compleja, dada la gran calidad de las propuestas, que no solo deben ser creativas, sino también viables en su producción.

“Ha habido que seleccionar estos 10 trabajos, pero nos consta que muchos otros también podrían formar parte del laboratorio DocSur”, explica el director de MiradasDoc, David Baute.

Para la decimoquinta edición del Festival Internacional y Mercado de Documentales, MiradasDoc han sido seleccionados: The Dutchbat (Guillermo Roqués, Javier Marin, Rafa Honrubia), España, Holanda, Estados Unidos; The woman who poked the leopard (Patience Nitumwesiga), Uganda; La fábula de la tortuga y la flor (Carolina Campo Lupo), Uruguay; Le mur de la mort (Amine Sabir), Marruecos; Un hogar sin armarios (Eduardo Cubillo Blasco), España; The vanished (Sophie Chevalier & Omar Zeballos), Chile; Buscando las palabras (Joel Stängle), Colombia; Nzonzing (MoimiI Wezam), República democrática del Congo; Mar Rojo (Javier Tolentino), España; The camera never cries (Elsadig M Abdulgayoum), Sudán.

“Deseamos que estos proyectos se conviertan en los próximos años en películas exitosas del cine de lo real, y que, como cada año ocurre con propuestas de años anteriores, podamos disfrutar de la exhibición de la obra terminada en la pantalla de MiradasDoc”, subraya Baute.

Docsur es uno de los tres laboratorios para proyectos en desarrollo de MiradasDoc Market, junto a Afrolatam y AnidocSur. Los tres cuentan con una parte más centrada en la presentación de los proyectos para la obtención de inversión y otra más práctica para la presentación en el Pitching MiradasDoc y posteriores encuentros con el panel de compradores.

La modalidad mixta en la que se celebró este año 2021 el festival debido a la pandemia posibilitó que se ampliara la duración de los talleres de forma online. En 2022 está previsto repetir la fórmula y desde la organización se espera que se den las condiciones para retomar el mercado también de forma presencial.