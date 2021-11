Elady Zorrilla, el gol entre ceja y ceja

Elady Zorrilla, futbolista del CD Tenerife. /CD Tenerife

Elady Zorrilla está cumpliendo, en lo que va de curso, con las expectativas creadas tras su fichaje en la pasada ventana de traspasos por el CD Tenerife. El delantero jienense es el máximo goleador del representativo junto a Sam Shashoa con cinco tantos cada uno, además de ser uno de los habituales en los once de Luis Miguel Ramis. Zorrilla ha sido titular en quince de los diecisiete encuentros que lleva disputados el cuadro blanquiazul.

Elady habló para los medios oficiales del club en los que repasó su trayectoria desde que llegó a la Isla. En primera instancia valoró el choque del pasado domingo frente al colista Alcorcón reconociendo que no fue el mejor partido del CD Tenerife.

“Ganar el pasado domingo fue importante. Es verdad que no fue nuestro mejor partido. Nos plantearon un encuentro bastante incómodo, donde no nos salió todo como queríamos, pero durante el año habrán más partidos así. Lo importante fue el resultado porque, si haces un partido malo, se hace bueno sumar los tres puntos”.

El gol de Apeh

Aparte del triunfo ante el equipo alfarero, otro de los hechos que fue motivo de alegría en el vestuario blanquiazul es que el gol de la victoria fue obra de Manu Apeh. Elady no escondió su alegría y la de sus compañeros por el gol del delantero africano.

“La celebración del gol con Manu Apeh se vio el equipo. Nos alegramos más por él que si hubiera metido yo mismo. Es una sensación de ver a chavales que trabajan cada día y que, aunque no estén jugando, nos aportan muchísimo en el día a día. Ver que sale al campo, en su primer partido titular, y meter gol fue una sensación increíble para el equipo. Sabemos que cuando sacas a alguien del banquillo, responde”.

Para el goleador nacido en la localidad jienense de La Puerta de Segura es clave hacer del Heliodoro Rodríguez López un fortín para mantener las aspiraciones de ascenso a LaLiga Santander. “En casa, hemos perdido algunos puntos. No queríamos que volviera a permitirse, sino ser ambiciosos durante la temporada. Debemos ser ambiciosos, dentro de nuestra línea de trabajo que es positiva tanto en juego como resultados para el objetivo principal de la permanencia, que está bien encaminado. Ahora mismo, nuestro reto es estar arriba, luchando con los seis mejores, pero sabemos que es largo”.

Por último, Elady Zorrilla se mostró muy satisfecho de como le van las cosas en el CD Tenerife y del paso que dió el verano pasado cuando cambió el Cartagena por el club que preside Miguel Concepción.

“Estoy contento donde estoy. Cuando elijo algo, lo hago a través de sensaciones y no suelo equivocarme. Creo que he dado un paso correcto: he venido a un club con aspiraciones. A día de hoy, me siento súper ilusionado por luchar para conseguir cosas importantes”.