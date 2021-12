A Thor, el perrito apaleado en Bajamar, le llueven los hogares de acogida

Decenas de personas quieren acoger al perrito Thor. DA

Este lunes se hacía viral la situación sufrida por el perrito Thor en Bajamar, donde fue golpeado por su dueño. Gracias a una grabación realizada por un vecino y difundida por la plataforma Leales se conocía este terrible caso y se conseguía que las autoridades pusieran a salvo al animal. Tras estos hechos, al can se le llevaba a la protectora Emi al rescate, y la buena noticia del día es que a Thor le llueven las casas de acogida: decenas de personas se han ofrecido a adoptar a este perrito.

Ahora mismo la situación del animal es que se encuentra dentro de un proceso selectivo con el que se busca encontrar su nuevo hogar, un sitio donde reciba todo el cariño que pueda darle su nuevo dueño. Así, Thor tendrá una nueva vida, pero desde Leales.org recuerdan que hay todavía miles de animales que no han encontrado a su nueva familia y que esperan otra oportunidad.

👮🏻‍♂️ℹ️ La Policía Local de la Laguna intermedia para que Thor tenga una nueva dueña.



👉🏻 La Policía Local de La Laguna ha formalizado la cesión del perro 🐕 que fue supuestamente maltratado el pasado 29 de noviembre en Bajamar, de su antiguo propietario a una protectora animal. pic.twitter.com/EiUdGTVy0f — Policía Local LL (@policialalaguna) December 6, 2021

Respecto al caso de Thor, cabe recordar que la Policía Local de La Laguna remitirá mañana a la Fiscalía este caso de presunto maltrato animal. Y es que los agentes se desplazaron a la vivienda el mismo día en el que se grabaron los hechos para comprobar in situ el estado de salud del can y, tras entrevistarse con el dueño, este les presentó un informe de un veterinario según el cual no presentaba ningún tipo de lesión.