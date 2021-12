Cancelado el Parque Infantil de Tenerife (PIT) para evitar contagios de COVID-19

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, propuso hoy al Gobierno de Canarias establecer criterios comunes en todos los municipios para controlar la pandemia y que puedan ajustarse en función de su evolución. Así lo expuso en la reunión que mantuvo con los ayuntamientos y con el director general de Salud Pública, José Juan Alemán, y el gerente de Atención Primaria de Tenerife, José Miguel Rodríguez, para abordar la actual situación sanitaria así como las posibles medidas de prevención de cara a las fiestas navideñas.

Pedro Martín aseguró estar “preocupado” por la evolución actual de la Covid 19 y la posibilidad de que se pueda decretar el nivel 2 en Tenerife como consecuencia del aumento de la incidencia. Además reconoció las dificultades a las que se enfrenta el Gobierno de Canarias, dada la incertidumbre y los continuos cambios derivados de la pandemia. “El Gobierno está actuando, lógicamente, con mucho tiento para evitar que determinadas decisiones acaben siendo impugnadas o rechazadas por los tribunales. Será difícil prohibir determinados encuentros pero, al menos, se deberían establecer recomendaciones de cara a estas fechas. Nos preocupa muchísimo, ya que si no somos cautelosos se podría disparar el número de casos en muy poco tiempo”, señaló.

Según explicó, el hecho de aplicar las mismas medidas en toda la isla “evitaría generar confusión y que haya personas que se desplacen a otros municipios donde crean que pueden tener mayor libertad de acción. El problema ya no es si residen en un lugar o en otro, sino dónde te dejan más margen para poder estar con otras personas”.

Al margen de esta medida, el presidente insular se mostró a favor de establecer algún tipo de aforo y recomendar a la ciudadanía que acuda a aquellos lugares en donde se pida el certificado Covid para tratar de facilitar cierto control de la pandemia. “Creo que en este momento tenemos que dar un paso, dando ya indicaciones y orientaciones de qué es lo que tenemos que hacer ante las próximas fechas navideñas”.

En esta línea, Pedro Martín anunció que el Parque Infantil de Tenerife (PIT) no podrá celebrarse este año, “lamentándolo mucho, ya que habría sido nuestro deseo que pudiera retomarse, pero la prudencia nos dice que no debemos reunir en un recinto cerrado justo a la población que todavía no está vacunada porque estaríamos generando una situación de elevado riesgo que queremos evitar como responsables públicos”.

El presidente recordó la gran afluencia que tradicionalmente se registra en el PIT, además de reunir a una parte de la población, la infantil, en la que más casos de Covid se están dando, ya sea con síntomas leves o asintomáticos, pero con capacidad para transmitir el virus a otros colectivos.