La espectacular fotografía de Arturo Rodríguez del volcán de La Palma, portada del ‘National Geographic’

Dos efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME), con sus trajes de vulcanonautas, muestreando con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en el volcán de La Palma, es la espectacular fotografía de Arturo Rodríguez que ilustra la portada de National Geographic del mes de enero, bajo el título: “El pulso del volcán”.

Rodríguez, que compartió la imagen en su cuenta en Instagram, donde ha recibido un sinfín de felicitaciones, aseguró que ha cumplido “la meta perseguida con tanto sacrificio y esfuerzo durante décadas; publicar en National Geographic Magazine y además hacer portada es algo que me ha quitado el sueño”.

No obstante, en su post confiesa que este hito personal y profesional le produce “sentimientos encontrados porque esto ha supuesto una catástrofe para muchos compatriotas”.

Este fotógrafo freelance de retrato y documental con base en Tenerife empezó a trabajar en la agencia EFE y después pasó por otras como Reuters y The Associated Press. Además, ha colaborado y publicado trabajos en The New York Times, Greenpeace, Interviú, El País, El Mundo, Tiempo, Time Magazine, International Herald Tribune, Washington Post, USA Today, Der Spiegel, Paris Match, XL Semanal, Magazine de La Vanguardia.