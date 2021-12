La Laguna pide que la variante de la TF-5 respete los núcleos o se ejecuten túneles si es necesario

La Gerencia de Urbanismo de La Laguna ha remitido un informe a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias con una serie de propuestas para incorporar a la redacción del trazado de la futura variante de la TF-5 y en la que se está trabajando ya.

Así, desde La Laguna se solicita que el trazado definitivo de esta variante, que va de Guamasa a Guajara, respete al máximo los enclaves poblacionales que pudieran verse afectados, ya sea asumiendo el recorrido previsto en el PGO o, si no fuera posible, que la vía discurra en túnel para que no afecte a las viviendas en superficie, así como que respete el suelo agrario y las expectativas de crecimiento del municipio hacia el sur, teniendo en cuenta los trazados de San Miguel, San Bartolomé y San Francisco de Paula del vigente PGO.

De esta manera lo informaron ayer el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Ordenación del Territorio y consejero director de la Gerencia de Urbanismo, Santiago Pérez, quienes reiteraron la posición del Gobierno local a favor de este proyecto, “que es una solución básica para los atascos que sufre diariamente esta autopista al paso por nuestro municipio”. “Y supone, además, una alternativa mucho más respetuosa con el medio ambiente y con mucho menor impacto en el suelo agrícola que la Vía Exterior que en su momento pretendía llevar a cabo el gobierno de CC y que nosotros rechazamos por completo”, defendió el alcalde.

Asimismo, Gutiérrez destacó que este proyecto también “nos permitirá, a la larga, acometer la vieja aspiración del municipio del soterramiento de la TF-5 a su paso por San Benito, de manera que podamos curar esa gran cicatriz que divide en dos a nuestra ciudad”.

Con el informe de la Gerencia de Urbanismo se responde al escrito remitido por el Gobierno al Ayuntamiento el pasado octubre, y en el que solicitaba documentación sobre el PGO lagunero y sobre las infraestructuras del ámbito de actuación, ya que en la actualidad se está redactando el proyecto del trazado de esta variante.

En dicho documento, el Consistorio local solicita al Gobierno que “el trazado definitivo respete al máximo los enclaves poblacionales que pudieran verse afectados, entre otros el de La Costurera, y, si eso no fuera posible, que la vía discurra en túnel para que no afecte a las viviendas en superficie”, explicó Santiago Pérez, quien destacó, junto al alcalde, que esto no supondría expropiar los terrenos que haya encima. Igualmente, “nuestra propuesta es que en ningún momento el trazado dificulte ni las vías de comunicación ni las expectativas de crecimiento hacia el sur, esto requerirá que discurra en trinchera para poder mantener todo el sistema viario y la comunicación entre una zona y otra de la ciudad”, añadió Pérez. Esto significa que la variante iría por debajo de la rasante del terreno pero a cielo abierto, y las vías actuales con las que se cruce seguirían su trazado pasando por encima de la variante, formándose como pasos inferiores.

En cuanto a estas sugerencias, el concejal apuntó que “ha habido intercambio de impresiones y hay una actitud completamente receptiva por parte del Gobierno y por parte del Cabildo”. Una vez el proyecto de la variante de la TF-5 esté redactado, explicó que “se inicia un procedimiento en el que habrá que someterlo a evaluación ambiental, convocar información pública y pedir a las instituciones afectadas, entre ellas La Laguna, que tomen posición, y les aseguro que si el Gobierno no respondiera a nuestras expectativas, lo haremos”.

Por otra parte, Santiago Pérez recordó que la variante de la TF-5 es “una vía con entidad propia, puesta así en el Plan Insular de Ordenación desde el año 2002”, y quiso dejar claro que, aunque algunos la denominen circunvalación, “la vía que se va a ejecutar ahora no es una circunvalación”, lo que tampoco se recoge en dicho plan insular. Asimismo, insistió en que esta variante tampoco es la Vía Exterior, “y quien intentó confundir una cosa con la otra es CC”, enfatizó el edil de Urbanismo.