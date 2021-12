Luis Yeray Gutiérrez (PSOE): “Mi idea es presentarme en las elecciones del año 2023 y poder repetir un acuerdo de progreso”

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez. Sergio Méndez

Con un 2021 a punto de finalizar que ha seguido marcado por la pandemia y lleno de retos que afrontar, el alcalde de La Laguna, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, afirma que está “concentrado única y exclusivamente en la gestión diaria del municipio”, para el que tiene “un proyecto político que abarca hasta el año 2030”, por lo que adelantó en esta entrevista a DIARIO DE AVISOS que su intención, “como no puede ser de otra manera, es presentarme en las elecciones del año 2023 y poder repetir un acuerdo de progreso con las diferentes formaciones políticas que estamos ahora mismo dentro de este Gobierno, que tantos beneficios le está dando al municipio”.



-Este 2021 está a punto de finalizar, ¿qué valoración hace del año?

“Este ha sido un año de adaptación, de tener que buscar soluciones a las diferentes directrices que nos estaban marcando los protocolos antiCOVID, lo que nos estaba complicando muchísimo el trabajo diario, pero hemos podido solventar las diferentes dificultades. Digo todo esto porque el municipio tiene bastante actividad desde el punto de vista cultural, fuimos el único que mantuvimos la agenda cultural intacta. También contar con espacios de cultura segura, aceptados por el Gobierno de Canarias, fue fundamental. En el ámbito social hemos tenido que recurrir a la mayoría de las grandes ONG para trabajar conjuntamente y poder llegar al mayor número de vecinos. Eso nos facilitó el contacto directo con las situaciones que estaban padeciendo nuestros vecinos. Hemos hecho un ajuste importantísimo con una reducción fiscal importante. Y sabíamos que no se podían parar las grandes infraestructuras, como la financiación de la Casa Anchieta o el dique de Bajamar o crear espacios verdes. En líneas generales, podría decir que nos hemos adaptado de manera bastante eficiente a las circunstancias y también hemos sabido recepcionar los mensajes de los especialistas del ámbito sanitario para poder trasladárselos a la ciudadanía, que, por cierto, se ha portado de manera brillante. Y en la situación actual seguimos con ese mensaje de utilizar el sentido común”.



-En estos días los contagios se han disparado en la Isla, ¿a qué cree que puede deberse?

“Está claro que las cifras no son nada positivas. Evidentemente, no soy quien para decir a qué se pueden deber, pero sí puedo decir que todas las actividades y eventos que se han realizado desde el Ayuntamiento se han hecho bajo los estrictos y necesarios protocolos antiCOVID”.



-Al cabo de dos años y medio de mandato, ¿sigue en sintonía el pacto de Gobierno entre PSOE, Unidas se puede y Avante?

“Todos los pactos de Gobierno tienen sus más y sus menos. El nuestro está fortalecido porque prevalece la lealtad y, sobre todo, la confianza entre los propios miembros de las formaciones políticas. En estos años de mandato una de las garantías que nos puede dar el éxito es que tenemos un proyecto común, que sabemos perfectamente qué modelo de ciudad queremos y, sobre todo, trasladárselo a la ciudadanía. Y creo que eso va a ser el éxito de cara al año 2023”.



-Hablando de 2023, ¿cuáles son sus planes, se volverá a presentar a la Alcaldía?

“Yo estoy concentrado única y exclusivamente en la gestión diaria del municipio. Sé que en política se tiene que mirar a largo plazo, pero también hay que ser realistas con las exigencias de los vecinos en el corto tiempo. Tengo un proyecto político que abarca en el municipio hasta el año 2030, lo he dicho y lo hemos estructurado, incluso con todos los agentes sociales. Mi intención es, por supuesto, dar estabilidad y garantías de seguridad a los vecinos, y mi idea, como no puede ser de otra manera, es presentarme en las elecciones del año 2023 y poder repetir un acuerdo de progreso con las diferentes formaciones políticas que estamos ahora mismo dentro de este Gobierno, que tantos beneficios le está dando al municipio”.



-¿Y cuál es la perspectiva del PSOE de La Laguna de cara a 2023? Con la vuelta de Santiago Pérez al partido, ¿han hablado sobre su incorporación?

“En ningún caso hablamos de listas ni de planchas electorales. Lo que tenemos claro es que Santiago Pérez es un valor importante dentro del PSOE, que era un baluarte que teníamos que recuperar y es una figura destacada. A nosotros Santiago Pérez nos ha venido como anillo al dedo, y lo digo sin cortapisas, yo he dicho que Santiago Pérez es un espejo donde reflejarse y, evidentemente, estaría contentísimo si él pudiese aceptar en el día de mañana ir con nosotros en una lista conjunta, sería muy importante para los intereses de la ciudadanía y del PSOE”.



-¿Cómo es la relación con la oposición?

“Mi predisposición ha sido absoluta para llegar siempre al entendimiento y el acuerdo con todas las formaciones políticas. Ha sido complicado, evidentemente es difícil después de muchos años gobernando, como ha sido el caso de CC, tener que irse a la oposición, pero también creo que eso es importante para que se regeneren las formaciones políticas, como lo hemos hecho nosotros cuando nos ha tocado. El talante que siempre he mantenido con todas las formaciones ha sido el correcto, allá cada cual si entiende que a través de la crispación, del ataque sin argumentación o incluso a través de la invención de historias que provocan nada más que distorsión en el municipio, les va a dar rédito político. Lo que sí espero y deseo es que estén a la altura de las circunstancias y que sepan que la puerta del alcalde siempre estará abierta para cualquier consulta, aclaración o debate”.



-En cuanto a la anunciada comisión de investigación sobre las contrataciones, tras la denuncia presentada por el ahora concejal no adscrito de la oposición Alfredo Gómez, ¿cómo va?

“Se ha llevado a cabo el acuerdo de que sea Manolo Gómez (PP) quien presida dicha comisión y se ha puesto un instructor de alto cargo funcionarial dentro del Ayuntamiento para que también esté al frente de la misma. Nos hemos dado un plazo para que a principios de año se comience a investigar lo que tenga que ser investigado como algún concejal de la oposición ha dicho públicamente, pero no solamente del mandato, sino que también se valore la gestión que se ha hecho durante los últimos 10 en este Ayuntamiento”.



-¿Y cómo valora las últimas declaraciones de CC sobre El Cardonal y la gestión del Gobierno local?

“CC, por desgracia, ha cogido una deriva que es la de intentar intoxicar y malmeter en todo aquello que sea beneficioso para el municipio. En 2020 solicitamos un informe que nos aclarara la situación de El Cardonal, que nos llegó con una serie de soluciones, nos sentamos y buscamos de qué manera encajarlo para que los vecinos tuvieran la menor afección posible y que viesen que por parte del Ayuntamiento iba a haber un respaldo total. Se han buscado esas partidas, hablamos de 30 millones. Tenemos que actuar de manera inminente para que no se convierta El Cardonal en un Chumberas II, y lo estamos haciendo ya, estamos trabajando ya en 17 bloques y en el primer trimestre de 2022, en más”.



-Siguiendo el tema de vivienda, Las Chumberas va avanzado, ¿se ha comenzado a hablar y gestionar sobre la II fase y su financiación?

“Nos han trasladado por parte del Gobierno estatal que quieren ver el avance de las obras de la I fase, para luego meternos en materia con la segunda. La garantía que le hemos dado a los vecinos con el inicio de las obras, después de casi 12 años, es aval más que suficiente para garantizar que en los próximos meses trabajaremos para tener anclado un convenio de colaboración entre las administraciones y saber cuándo vamos a poder iniciar la II fase. Estamos ya en contacto directo con la Consejería de Vivienda y Obras Públicas del Gobierno de Canarias y nos ha garantizado que el presupuesto para Las Chumberas de la II fase lo tenemos, pero de la misma manera que en su momento lo solicitamos por escrito y nos vinimos de Madrid con ese convenio firmado, le vamos a exigir también al Ministerio, la Consejería y el Cabildo que faciliten esas economías para impulsar la II fase. Por lo tanto, garantía total de que la II fase de Las Chumberas también se va a llevar a cabo. Y en el año 2023, como nos ha adelantado la propia UTE, podremos estar entregando ya las primeras edificaciones con las viviendas hechas”.



-Otro tema importante en el municipio son los macrocentros de acogida de inmigrantes. Usted ha adelantado algunas fechas de cierre ya…

“El secretario de Estado lo que nos ha trasladado, y a mí personalmente, es que en el primer trimestre de 2022 el centro de Las Raíces quedará desmantelado y cerrado. Como ya les he adelantado en otras ocasiones, nosotros entendemos que el centro de Las Canteras tiene que seguir esa misma idea, pero la realidad es que no podemos confirmar si finalmente se cerrará ni tampoco soy quién para trasladarlo”.



-¿No se había dicho que para final del año 2022?

“Eso yo no lo tengo confirmado, yo sé que cierra el de Las Raíces, el de Las Canteras es un recurso que está ahí y mientras la situación actual esté como está no se puede garantizar su cierre. Y yo sigo haciendo el llamamiento a la solidaridad de otros municipios”.



-En la última entrevista comentó que las administraciones trabajaban para buscar nuevos recursos alojativos, a menor escala, que fuesen espacios multifuncionales para la acogida de inmigrantes cuando fuese necesario, y cuando no, para uso de los vecinos. ¿Se está valorando algún espacio en La Laguna?

“Ese es nuestro modelo de recepción de inmigrantes, y el que los organismos internacionales saben que da resultados y que es beneficioso. Desde el minuto uno, le informamos al Ministerio que estábamos en disposición desde el Ayuntamiento de ceder terrenos, unos 5.000 metros cuadrados que se encuentran cerca de la ciudad deportiva del Tenerife; dos instalaciones educativas que están en desuso y, por supuesto, la antigua escuela infantil que se encuentra cercana al Nuryana. Lo que hemos trasladado son espacios que podrían albergar de una manera reducida a inmigrantes y que nos facilitaría trabajar conjuntamente con ellos”.



-En cuanto a la recuperación de los terrenos militares, desde la firma de aquel protocolo entre el Ministerio de Defensa y el Cabildo en 2019, ¿no se ha vuelto a abordar el tema?

“Como se dijo en el último Pleno, lo que nos hemos encontrado es un protocolo de intenciones en el que no se garantizaba jurídicamente nada ni tampoco había ninguna partida presupuestaria que avalara la cesión de esos suelos. El Ayuntamiento y quien habla tenemos un especial interés en recuperar esos espacios que garanticen unas zonas de esparcimiento para el municipio y acordes a las necesidades de la ciudadanía. Ya lo hemos solicitado con anterioridad y vamos otra vez a insistir”.



-El Ayuntamiento acaba de entregar la Medalla de Oro de La Laguna al Hospital Universitario de Canarias (HUC) en su 50 aniversario. ¿Qué avances hay en la nueva infraestructura?

“El HUC para nosotros es fundamental que se siga modernizando y renovando y me consta que la petición que he hecho formalmente al Gobierno de Canarias se refleja en sus presupuestos, que incrementará no solo las camas en el HUC, sino también dotará de mejoras tanto en los servicios de lavandería, como de cocina, como de logística que tienen, que son deficientes y que son importantes dentro de la gestión diaria de los hospitales. Pero aparte de todo eso, una de las exigencias que hemos pedido es la nueva infraestructura que albergará el área Materno Infantil, y dentro del plan director está el presupuesto para el anteproyecto”.



-¿Qué objetivos plantea en el municipio para 2022?

“Seguir desarrollando en el municipio todo ese tipo de obras que son importantísimas, como la recuperación del Palacio de Nava, que me consta que ya está puesto en el presupuesto estatal con 1,5 millones que hemos solicitado que sean gestionados por el propio Ayuntamiento; y la obra de la rotonda del Padre Anchieta, que desde el Cabildo se ha trasladado que en el primer trimestre del próximo año empezará. Queremos seguir desarrollando la comarca nordeste, para nosotros es importante habilitar espacios que sean multifuncionales y demandas históricas. También creemos que Taco y La Cuesta necesitan grandes bolsas de aparcamiento y trabajamos para que se mejoren los viarios y las aceras desde el punto de vista de la accesibilidad. Y también, por supuesto, tenemos como meta seguir reduciendo el desempleo que existe”.



-En algún momento ha deslizado un proyecto para la recuperación de la antigua laguna, ¿eso cómo va?

“En los primeros meses del próximo año trasladaremos a la ciudadanía lo que es una de las obras más ambiciosas que tendrá el municipio en los próximos cien años, y lo digo con conocimiento de causa. Vendrá a dar solución a las posibles escorrentías, a las posibles situaciones de gota fría que se puedan dar y, sobre todo, recuperaremos la laguna”.