Ramis: “Cuando nos han tocado la cara fue cuando espabilamos”

Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife, se mostró molesto por el juego de su equipo. /Fran Pallero

No fue el mejor partido el que disputó el CD Tenerife en el estadio de Cartagonova ante el Cartagena (1-1), como así corraboró su entrenador, Luis Miguel Ramis, en el postpartido. El tarraconense llegó molesto a la conferencia de prensa por el rendimiento de su equipo en buena parte del partido.

“Hemos hecho 70 minutos muy, muy flojos, no a nuestro nivel. Cuando nos han tocado la cara hemos espabilado y esto es lo que no voy a permitir. A partir de su gol hemos reaccionado y su expulsión nos ha hecho creernos que podíamos generarles dificultades. Nos hemos llevado un punto a poco que hicimos, pero para mí ha sido injusto”.

El entrenador blanquiazul analizó el mal partido del CD Tenerife en el que solo pudo empatar en las postrimerías cuando el rival se quedó en inferioridad numérica. Los cambios también surtieron efecto en el rendimiento isleño.

“Corríamos riesgos de no dejar equilibrios detrás. Lo mejor ha sido que nos hemos mantenido en partido a pesar del mal partido que hemos hecho. Cuidamos el balón, vino la expulsión y sucedió lo que vaticinábamos en la primera parte, que era que llegara su gol. Las acciones de tiros a gol creo que han sido similares en número pero parecía que nos iban a hacer gol y así ha sido. Los cambios nos permitieron circular con más paciencia. Moore podía darnos verticalidad y así ha sido. Nos hemos llevado un punto que no nos hemos merecido”.

Falta de personalidad

Ramis quiere borrar de un plumazo de cara a los próximos compromisos la actitud de sus jugadores en buena parte del encuentro en Cartagonova, en los que fueron superados por el rival y, además, acusó de falta de personalidad a los suyos.

“Cuando los rivales juegan en su casa salen muy fuertes contra el tercer clasificado, a morderte los tobillos. Esto no nos puede sorprender es un ejercicio de personalidad, lo tenemos más que hablado y nos obligaba a pensar muy rápido y ser fiables en campo propio para que no nos robaran balones pero hemos sido lentos y no llegábamos a la presión. El rival nos ha llenado la mochila de piedras, y eso pasa cuando desde el minuto uno no lo dejas claro. Nos hemos salvado de nos sumar nada, el equipo tiene mucho más de lo que hemos visto”.

Por último, el tarraconense se refirió a la vuelta de Shashoa al equipo, tras unas semanas sin poder contar con el británico en plenitud de condiciones.

“Han sido días de vaivén con él, no lo teníamos claro pero estaba mejor estas últimas 48 horas. Se ha sentido fenomenal y esperamos seguir contando con él para los siguientes compromisos”.

La excursión del CD Tenerife por la Península acabó con la clasificación para la segunda ronda de la Copa en tierras ibicencas, y con el punto conquistado en Cartagonova que mantiene a los blanquiazules en posiciones de play-off y a un solo punto del ascenso directo.

Víctor Mollejo: “No fue nuestro mejor día”

Víctor Mollejo, jugador del CD Tenerife, valoró el punto logrado ante el Cartagena. “No fue el mejor día pero lo intentamos hasta el final, un punto más y seguimos en la pelea”.

Álex Muñoz: “Confianza plena en el equipo”

El defensa, Álex Muñoz, analizó el empate con el Cartagena. “No jugamos bien. Ahora toca corregir errores y pensar en ganar el siguiente. Confianza plena en el equipo”

Luis Carrión: “Siento impotencia porque hicimos un buen partido contra un muy buen equipo”

Luis Carrión, entrenador del Cartagena, mostró en sala de prensa resignación por el resultado final del Cartagena-CD Tenerife que concluyó con reparto de puntos. “Es un partido en el que hemos estado muy bien hasta la expulsión. Luego hemos defendido como hemos podido, al final pensábamos en el empate, pero en líneas generales ha sido un buen partido. Sientes impotencia porque hicimos un muy buen partido contra un muy buen equipo, los jugadores los entendieron todo y nos estábamos divirtiendo. Luego tuvimos que defender más agresivos, pero no les puedo achacar nada”.

El técnico local reconoció que el plan de partido salió como estaba previsto. “Lo que habíamos pensado que podía hacerles daño pasó. Con Dauda abierto para encarar a Mellot y De Blassis y a Gallar por dentro. Estaba saliendo todo perfecto. Lo más difícil era ponerse por delante y lo hicimos, y la renta aún pudo ser mayor”.