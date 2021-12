Santa Cruz no se queda sin nada: 40.000 euros

Imagen de Marisa en su administración, en Santa Cruz. Sergio Méndez

El primer cuarto premio, el 42.833, salió a las 10 de la mañana hora canaria y dejó 40.000 euros en Santa Cruz de Tenerife. Fue la administración de lotería Duende, ubicada en la calle de Jorge Manrique, en Tome Cano, la que, a través de su dueña, Marisa Alonso, vendió dos décimos de este premio a través de la máquina. Según Marisa, fue una vecina de la zona quien la llamó por teléfono para darle la noticia. “Una clienta de toda la vida me llamó para decirme que había dado un cuarto premio, y así me enteré. Después, pasó por aquí gente para felicitarme, y ya luego me metí en Internet y comprobé que era cierto”, explicó.

“Fue todo muy rápido”, comentó. Tanto, que cuando DIARIO DE AVISOS visitó su administración, poco después de haberse conocido la noticia, aún no había tenido tiempo para imprimir el premio y colocarlo. Y es que se encontraba atendiendo a los clientes y clientas que, poco a poco, se estaban acercando para comprobar si los décimos que tenían estaban premiados. Algunos se mostraron contentos, pues recuperaron el dinero que habían invertido. Sin embargo, otros, la mayoría, se lamentaban de que no les había tocado nada.

Esta no es la primera vez que Marisa da un premio importante durante las fiestas de Navidad. Ya el año pasado vendió un quinto premio, y en 2018, un segundo, pero del sorteo del Niño. “Estoy muy contenta de haber dado este primer cuarto premio. Sé que, al menos, se vendió uno. La verdad es que no sé quién habrá sido el agraciado, porque los premiados no suelen pasar por aquí. Es algo muy personal y la gente prefiere pasar desapercibida, pero me alegro mucho y espero que lo disfrute”, remarcó Marisa.