El cordero de la finca La Jara, en Arafo, primera carne ecológica de Tenerife

Pilar Carballo con sus ovejas canarias de pelo, una raza autóctona, que cuida con esmero en Arafo. Sergio Méndez

Tras dos años de espera, Pilar Carballo produce la primera carne ecológica de la isla de Tenerife, después de dejar la fría oficina de funcionaria por el campo. Su granja, situada en lo alto del municipio de Arafo, cuenta con una pequeña explotación de oveja canaria de pelo, raza autóctona de Canarias en peligro de extinción; gallinas camperas; colmenas de abejas, actualmente para autoconsumo; uva blanca destinada a la producción de vino ecológico y distintas variedades de frutas y verduras. Y además reivindica el pastoreo, ahora limitado en la zona: “Los pastores somos custodios del territorio”, afirma.

La carne del cordero de la finca ecológica La Jara es desde las pasadas Navidades, la primera y única ecológica certificada de la isla de Tenerife.

Carballo es miembro de Ganaderas en Red, un colectivo de mujeres ganaderas y pastoras que visibilizan los valores y beneficios de la ganadería extensiva y, sobre todo, el trabajo de la mujer en el campo y sus derechos. Mujeres que se unen para trabajar en la visibilidad social de la profesión, el sostenimiento de un mundo rural vivo y productivo y para frenar el machismo y la falta de reconocimiento del papel de la mujer en el sector.

Pilar creó un proyecto hace cinco años y lo convirtió en su forma de vida: “Las empresas agrarias son rentables. Tienes que trabajar, igual que en cualquier otra”. Además, tiene claro que para tener éxito, la empresa debe “diversificar, diferenciarse y dignificar el trabajo que realiza”. Por ello, Pilar se ha convertido en un baluarte del mundo rural y agrario y trabaja constantemente para desmitificar los falsos estereotipos con los que nos referimos al sector primario en general, y a la mujer rural en particular. “Si cuando dejé mi trabajo hubiese montado una papelería, seguramente la gente me habría apoyado más. Me tomaron por loca”, comenta Pilar, que fue funcionaria antes de convertirse en la primera ganadera ecológica de Tenerife.

Javier Parrilla, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife y presidente del Matadero Insular de Tenerife, quien se ha interesado siempre por el trabajo de Pilar Carballo, asegura que “el Matadero adapta sus líneas para poder mantener la trazabilidad de la producción de carne ecológica y garantizar con ello el certificado a la carne de cordero de la Finca La Jara, abriendo con ello una nueva línea de trabajo para todos los ganaderos y ganaderas que quieran optar por esta opción”.