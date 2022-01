Los robots perforan el primer kilómetro del túnel de Erjos

La obra de mayor presupuesto que se ejecuta actualmente en España, la construcción del doble túnel de Erjos, que atravesará el macizo de Teno y que comunicará el norte con el sur de Tenerife, avanza a un ritmo “razonable”, según confirmó a DIARIO DE AVISOS la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Los trabajos, todo un desafío para la ingeniería moderna, se desarrollan simultáneamente en Santiago del Teide y El Tanque, donde se perforan dos bocas paralelas en cada municipio que se encontrarán en el interior de la montaña.

De los 5,1 kilómetros que se excavarán por cada túnel, principal obstáculo del Anillo Insular, las máquinas ya han horadado más de 1.100 metros en el tramo Sur, el más avanzado. Son trabajos que realizan unas perforadoras especiales robotizadas que emplean agua y percusión para combatir la dureza del basalto. El procedimiento presenta una gran complejidad: una vez abierto el espacio de la oquedad, de aproximadamente tres metros, se colocan los explosivos, conectados a unos ordenadores, que son los encargados de activar las detonaciones controladas. Seguidamente, se procede a la retirada del material demolido, se carga en camiones y se saca al exterior. A partir de ahí se reinicia el ciclo.

Según explicó a DIARIO DE AVISOS José Luis Delgado, director general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, la obra subterránea avanza a un ritmo de entre 3 y 4 metros diarios en cada túnel por el tramo sur (entre 6 y 8 metros si se suman los dos), mientras que en la boca norte se penetra a una menor velocidad, entre 1 y 2,5 metros diarios, por las dificultades que se están encontrando los operarios, que avanzan entre escorias a la espera de que el basalto salga a su encuentro.

“Mi esperanza es que en un par de semanas encontremos ya basalto y podamos dar el estirón en el norte que nos permitiría acelerar considerablemente las excavaciones”, indicó Delgado, que insistió en que, a pesar de los contratiempos, las obras se desarrollan “en tiempo y forma”.

Pero, además de las dificultades que se encuentran bajo tierra los operarios, Delgado subrayó otro de los inconvenientes que plantea una obra subterránea de esta envergadura y que obliga a los técnicos a hilar muy fino: “Lo más importante es que los trabajos estén correctamente georeferenciados, porque si se produce un error y hay un mínimo desvío los túneles no se encuentran, y por las características de la obra, no se puede referenciar por satélites, porque no llegan a la profundidad en la que se está trabajando, que puede alcanzar hasta los 400 metros”.

Charcas de erjos

Delgado también confirmó que, después de excavar más de un kilómetro en el municipio de Santiago del Teide, las máquinas ya han superado las charcas de Erjos. “Ya las hemos dejado atrás, así que el peligro de que se pudieran vaciar se ha demostrado que no era real”, señaló.

Las obras del tramo entre Santiago del Teide y El Tanque, adjudicadas por un valor de 240.370.796 euros a la Unión Temporal de Empresas formada por Fomento Construcciones y Contratas (FCC), El Silbo y Syocsa-Inarsa, comenzaron el 25 de noviembre de 2019 y cuentan con un plazo de ejecución de 48 meses. Se trata de una infraestructura fundamental para mejorar la movilidad y la conectividad entre el norte y sur de la Isla a través de una vía más segura, más rápida y de mayor capacidad que la actual, la carretera TF-82. Una vez entre en servicio, los conductores cubrirán la distancia entre El Tanque y Santiago del Teide en menos de 10 minutos, es decir, un tiempo casi tres veces inferior al que se emplea con el trazado actual.

El director general de Infraestructura Viaria indicó que, una vez terminado el doble túnel y el tramo del Anillo Insular entre San Juan de la Rambla e Icod de los Vinos, alrededor de 30.000 vehículos que cada día circulan por la autopista del Norte realizarán el recorrido por el Sur. “A los ciudadanos que sufren las colas en la TF-5 solo les pido que tengan un poco de confianza. Estamos intentando hacer en estos cuatro años lo que no se había hecho en los últimos 15”, manifestó José Luis Delgado.