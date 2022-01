Mario de la Rosa: “Trabajar en ‘La Casa de Papel’ ha sido la experiencia más brutal de mi vida”

El actor y escritor Mario de la Rosa. / DA

Por Ángel Panero Lema

Mario de la Rosa (Madrid, 1975) es conocido por su interpretación en la serie La Casa de Papel, donde da vida al agente Suárez y, también, por su faceta como escritor. Ha publicado dos libros: la novela Perros con Placa y el poemario Hemorragias. Antes de que en el mundo artístico cogiera el papel protagonista de su vida, se dedicaba a vender material de construcción como comercial y daba clases de boxeo en un gimnasio. Después, poco a poco, la literatura y la interpretación se fueron haciendo un hueco cada vez más grande, otorgándole grandes alegrías.

-‘Perros con Placa’ es su primer libro…

“Sí. Es una novela negra que crea un retrato del Madrid más de barrio y abarca varias épocas, desde los años 80 del siglo pasado hasta la actualidad. Habla de la delgada línea que existe entre lo bueno y lo malo. Además, en ella se muestra que, cuando el ser humano llega al límite, se suprime lo racional y sale su instinto animal. Pese a eso, tiene ingredientes de amor y de superación”.

-También escribe poesía. ¿Cómo es cambiar a un género tan opuesto como el ‘thriller’?

“En Hemorragias, mi segundo libro, me pongo muy personal. Pese a eso, en la narrativa también busco siempre el punto emocional de mis personajes y su desarrollo psicológico. Para mí no es conflictivo escribir poesía y novela negra. Me gusta ir fluctuando. Según mi estado de ánimo voy creando”.

-¿‘Hemorragias’ es un canto al desamor?

“Podría ser, pero suena muy doloroso. Es el amor desde el desgarro. Se suele hablar de heridas, de cicatrices, y yo hablo en este libro del punto en el que no sabes qué hacer, por dónde seguir. No hay, quizás, tanta reflexión. Me centro más en las hemorragias, en el sangrado que se percibe en esos momentos”.

-Es prácticamente inevitable relacionarle con la serie que le ha catapultado al éxito. ¿Cuánto le ha marcado su personaje en ‘La Casa de Papel’?

“Suárez ha roto toda la importancia que tenían los otros personajes a los que había interpretado hasta ese momento. Esto ha sido porque la serie se ha convertido en la más vista del mundo. Es número uno en Netflix en casi todos los países. La visibilidad, el reconocimiento y la repercusión hacen que sea el personaje más potente que he hecho”.

-¿Cómo recuerda ahora a este personaje?

“Ha sido un viaje maravilloso. Un personaje al que he defendido a lo largo de cinco temporadas. Está muy tallado en mí, marcado a fuego. He dedicado mucho tiempo a crearlo”.

-¿Hay alguna otra producción que le haya marcado de una manera parecida?

“Hay otros papeles que he interpretado en proyectos más pequeñitos. Se ha estrenado en Movistar + la serie El Corazón del Imperio, en la que interpreto a Marco Antonio. Fue, sin duda, un reto muy importante”.

-¿Tiene miedo a que lo encasillen en el personaje de policía?

“Si estar encasillado significa tener siempre trabajo, ojalá. Yo para La Casa de Papel no hice casting. Me llamaron porque habían visto mi actuación en otra serie. No obstante, también he hecho personajes que han estado en las antípodas de estos hombres de autoridad”.

-El trayecto que ha vivido con esta serie, a nivel interpretativo, ha sido importante…

“Ha sido una de las experiencias, por no decir la experiencia, más brutal de mi vida”.

-Antena 3 ya había despedido la serie en la segunda temporada y luego llegó Netflix y la rescató. ¿Cómo fue vivir ese proceso?

“Fue algo maravilloso. Una sorpresa que me permitió volver a trabajar con aquel equipo. Me hacia mucha ilusión. Además, con el cambio a una plataforma como Netflix sientes que juegas en primera división”.

-Una primera división implica un mayor presupuesto…

“Claro, el presupuesto se incrementó mucho. Y eso se notó, sobre todo, en los equipos de producción y también en el tiempo con el que contábamos para hacer nuestro trabajo. Teníamos una mayor disponibilidad para tratar las cosas con más mimo y cuidado. Antes hacíamos capítulos más largos en bastante menos tiempo. Una vez que llegamos a Netflix todo eso cambió”.

-Si no hubiera sido el papel del agente Suárez, ¿a quién le hubiera gustado interpretar?

“A Berlín, lo tengo muy claro. Está maravillosamente interpretado por Pedro Alonso. Se trata de un personaje tan jugoso que para cualquier actor sería una delicia interpretarlo”.

-Una serie repleta de alegrías que ha llegado al final…

“En el mes de mayo yo ya sabía que había terminado. Me quité la ropa y supe que se acababa ahí. Pese a eso, tienes por delante los estrenos, que hacen que sigas encima de la nube durante un tiempo. Cuando todo esto pase tendré que vivir el duelo de entender que todo ha llegado a su fin”.

-¿Cuáles son los nuevos proyectos en los que está involucrado?

“Nos hacen firmar contratos de confidencialidad enormes. Aunque sí que puedo avanzar que saldré en dos proyectos audiovisuales y uno de ellos, aunque se estrenará antes en televisión, en principio, también llegará a Netflix”.