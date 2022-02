El alcalde de Arona prioriza el Hospital del Sur antes que el tren

José Julián Mena, alcalde socialista de Arona. DA

El alcalde de Arona, el socialista José Julián Mena, hizo pública ayer su posición de que, “frente al desarrollo del tren, la prioridad para el municipio y la comarca sur debe ser el hospital público, que tiene que ser completado para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos”.

“Se está poniendo como prioridad en la agenda política una infraestructura como el tren cuando lo que deberíamos pensar es en terminar de una vez aquello que hemos empezado y que es vital, como es el desarrollo completo del hospital o los centros de salud que hacen falta y que, en el caso de Arona, son los de Las Galletas y Los Cristianos”, recordó el alcalde, que se lleva expresando en los mismos términos durante este mandato.

En su opinión, “hay acciones que son urgentes y que llevan años esperando por la toma de decisiones. En materia de movilidad, la clave está en los accesos a Los Cristianos y a la zona de Guaza, que deben ser resueltos si lo que se quiere es descongestionar la autopista TF-1. Son soluciones más baratas y más sostenibles, sin los daños medioambientales que supondría el tren”.

El alcalde de Arona defendió también que, “además de abordar los accesos a ambas localidades, es necesario replantear la conexión directa desde la autopista con el hospital del Sur, así como la propuesta de soterramiento de la avenida Chayofita y su conexión con la TF-1. A esto hay que sumarle la construcción de un intercambiador de transporte en la primera de estas vías”.

Según Mena, “resolviendo el problema de movilidad en Los Cristianos y el encaje adecuado puerto-ciudad estaremos abordando uno de los obstáculos con los que, en la actualidad, se encuentra el tráfico en la autopista, lo cual es urgente”. Asimismo, recordó que “es poco eficiente plantear un tren que tardará décadas en terminarse, con un importante impacto medioambiental y cuya eficacia es cuestionable”. Igualmente, sostiene que “deberían plantearse también los precios del transporte público desde el área metropolitana y su frecuencia, de manera que se generalizara su uso”.

Ángel Víctor Torres

En contra de lo que opinan Pedro Martín, presidente del Cabildo, y José Julián Mena, presidente del Gobierno de Canarias, el también socialista Ángel Víctor Torres, es partidario del transporte guiado en las islas de Tenerife y Gran Canaria. “Los trenes son buenos medios de transporte que se utilizan en las grandes ciudades, permiten no consumir más suelo, son una alternativa al coche y a la guagua y pueden ser sostenibles desde el punto de vista ambiental”, señaló Torres, dejando claro que respeta la autonomía del Cabildo de Tenerife.

Casimiro Curbelo considera “una torpeza” oponerse al tren del Sur

Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, al igual que defiende el puerto de Fonsalía para mejorar la conectividad de las islas occidentales, se muestra partidario de la construcción del tren del Sur. “Es una torpeza política de quienes, ante la posibilidad de mejorar las comunicaciones de todo el sur de Tenerife, digan que no al tren. Se nota que no conocen el sufrimiento que tienen los vecinos del Sur y los que llegamos de otras islas en las horas puntas”, señaló ayer en Onda Tenerife. “Recomendaría que tomen la decisión todos a una para mejorar la movilidad de Tenerife”, dijo. Además, añadió que “el tren del Sur tiene más sentido que el tren de Gran Canaria, porque no solo beneficia a Tenerife, sino también conecta a La Palma, La Gomera y El Hierro”, recordando que “ha crecido la población, la residente y la turística, y ya tenemos tantos coches como habitantes, sin que hayan crecido las infraestructuras al mismo nivel”.