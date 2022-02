Güímar y Arafo no firmarán el convenio del Polígono hasta que funcione la Edari

La Edari ya está tratando las aguas residuales e industriales desde diciembre. Fran Pallero

Los alcaldes y secretarios municipales de los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar se reunieron ayer en este último Consistorio para tratar el convenio que les obliga al mantenimiento y vigilancia de la Estación Depuradora de Aguas Industriales (Edari) del Polígono de Valle de Güímar, que comparten en propiedad las tres administraciones locales desde 2013.

Aunque en diciembre la Edari ya inició el pretratamiento de las aguas, esta no estará terminada antes del verano, y será ahí, según manifestaron los representantes de Arafo y Güímar, cuando se firme ese convenio y no antes, como teóricamente es la intención del Cabildo y de Candelaria, cuya alcaldesa, Mari Brito, no quiso ayer hacer declaraciones.

Güímar, para que no pase lo mismo que en 2013 cuando se recepcionó el Polígono sin advertir antes de que la autorización del emisario submarino estaba caducada, lo que finalmente derivó en un proceso judicial -están procesados tres exalcaldes y Mari Brito-, expuso la necesidad de posponer la firma del convenio a la fecha de finalización de la obra y el pleno rendimiento de la Edari.

Juan Ramón Martín, alcalde de Arafo, señaló, no obstante, que la larga reunión “fue fructífera”: “Arafo va a trabajar en tres vías: firma del convenio, mantenimiento del Polígono y reglamento de vertidos. Soy optimista por naturaleza y estoy seguro de que más pronto que tarde estará ese convenio”. Se espera que se avance en una próxima reunión con el Consejo Insular de Aguas.

El consejero insular del área, Javier Rodríguez, recuerda que “el Consejo Insular de Aguas será la administración que asuma la gestión y la explotación de la Edari, pero, por ser una responsabilidad municipal, necesitamos un marco normativo, y espero que en breve ya podamos tener un acuerdo sobre el texto del convenio”.