Los actores españoles Javier Bardem y Penélope Cruz, nominados a los Oscar

10 September 2021, Italy, Venice: Spanish actor Javier Bardem (L) congratulates actress Penelope Cruz as she holds the Volpi Cup (Coppa Volpi) Award for Best Actress for her performance in the movie ‘Madres Paralelas’ during the closing ceremony of the 78th annual Venice International Film Festival. Photo: Gian Mattia D’alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa Gian Mattia D’alberto/LaPresse v / DPA (Foto de ARCHIVO) 10/9/2021 ONLY FOR USE IN SPAIN

Los actores españoles Javier Bardem y Penélope Cruz han sido nominados en la categoría de mejor actor y actriz protagonista por sus trabajos en las películas ‘Being the Ricardos’ y ‘Madres paralelas’, respectivamente.

Tanto Bardem como Cruz suman de esta manera su cuarta nominación a los Oscar. En el caso del actor madrileño, se quedó a las puertas con sus trabajos en ‘Antes que anochezca’ y ‘Biutiful’, pero sí lo consiguió con ‘No es país para viejos’. Mientras, Cruz, que ganó el Oscar en 2009 por ‘Vicky Cristina Barcelona’, estuvo en la terna por ‘Volver’ (2007) y ‘Nine’ (2010).

Bardem competirá contra Benedict Cumberbatch (‘El poder del perro’), Andrew Garfield (‘Tick Tick Boom’), Will Smith (‘King Richard’) y Denzel Washington (The tragedy of Macbeth’). Por su parte, Cruz aspira al galardón frente a Jessica Chastain (‘Los ojos de Tammy Faye’), Olivia Colman (‘La hija perdida’), Nicole Kidman ”Being the Ricardos’) y Kristen Stewart (‘Spencer’).

Por otro lado, la cinta de Fernando León de Aranoa, ‘El buen patrón’, la cinta elegida por la Academia de Cine para representar a España y que se coló entre los 15 candidatos finales a mejor película extranjera, no ha pasado el corte final.