El Gobierno espera sacar a concesión este año todos los servicios que presta Pamarsa

El grupo de gobierno (PSOE-ACP) del Puerto de la Cruz espera sacar a concesión este año todos los servicios que presta la empresa pública Parque Marítimo S.A. (Pamarsa).

Ello permitirá la disolución de la empresa pública, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos del pleno en el año 2012 como consecuencia del plan de ajuste, debido a que incumplía la regla de gasto y generaba pérdidas imposibles de asumir para el Ayuntamiento.

Así, a comienzos de 2013 se aprobó el inicio de un proceso, previsto hasta el 2022, que no tiene vuelta atrás y que ya debería estar finalizado, según recordó el lunes en el pleno el concejal del Partido Popular (PP) Pedro González, quien también preguntó por los “planes del gobierno” y su intención de municipalizar determinados servicios, como ocurrió con el parking de la plaza de Europa.

Ello no ha sido posible debido a “que los procedimientos ordinarios para las distintas concesiones de bares y restaurantes, así como la gestión de los aparcamientos llevan su tiempo administrativo y por eso están supeditado a la conclusión de los distintos expedientes, que no estaban iniciados cuando este grupo de gobierno llegó al Ayuntamiento para poder liquidar la empresa pública Pamarsa”, asegura a este periódico la concejal de Concesiones Administrativas, Julia Navas.

Navas añade que ya se ha licitado la concesión de la pizzería y del bar del Lido, en el Lago Martiánez, y se trabaja en el resto de los locales de restauración, para lo que se necesitaba que se otorgara la concesión de todo el complejo, mientras que en el caso de los bares de Playa Jardín había que solicitar el permiso a Costas y está hecho.

En cuanto al servicio que prestan los socorristas, primero era necesario hacer los planes de protección de las playas y del Lago, para saber el número necesario de socorristas, así como los materiales necesarios para dar un servicio óptimo. Se ha realizado en este mandato y ahora mismo una empresa trabaja en este pliego, detalla la concejal, mientras que la limpieza de playa Jardín irá incluida en el pliego de limpieza del Ayuntamiento.

“Se espera que se lleven a término todas estas tramitaciones durante 2022. Teniendo en cuenta que hay técnicos en el Ayuntamiento que consideran que hace años se tendría que haber liquidado Pamarsa, no se tiene constancia de que esta circunstancia por unos meses acarree consecuencia alguna para el Ayuntamiento”, aclara la edil.