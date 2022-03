Niños de Las Galletas: “Hola Putin: ¿por qué no reflexiona y acaba con la guerra?”

Una madre ucraniana con su hija se dirige a la frontera polaca. DA

“Me llamo Remy y soy de Estonia, llevo viviendo en Canarias desde hace siete años. Mando esta carta a las mujeres de Ucrania para apoyarlas en estos momentos de Guerra contra Rusia. Cada día me levanto con noticias de los bombardeos en Kiev y otras ciudades. Me parece terrible lo que les está pasando. Espero que todo esto termine lo antes posible. Les mando mucho apoyo”.

Es una de las cartas escritas por los niños y niñas de Las Galletas (Arona) en las que envían todo su ánimo al pueblo ucraniano y su solidaridad frente a la operación militar puesta en marcha por Moscú. Son escolares de 11 y 12 años, algunos de los cuales dirigen sus palabras directamente al presidente ruso. Es el caso de Emiliano, que así comienza su redacción: “Hola Putin. Me gustaría que tenga empatía con los civiles que mueren a diario por parte de su Ejército. ¿Por qué no reflexiona y acaba con la guerra?”.

Estiven orienta sus líneas a una abuela ucraniana que vio por televisión: “Querida Anastiya: sé que es un momento muy crítico, espero que estés en un lugar seguro y que tu familia esté contigo. Solo puedo decirte que hay que afrontar esto con la mayor fuerza espiritual posible. Sabemos que hay muchos voluntarios ayudando. ¡Un saludo y mucho ánimo!”

Alba, alumna tinerfeña, explica que “no puedo ni pensar por lo que están pasando y lo que están sufriendo”. Tampoco olvida el drama de las mujeres, niños y ancianos que protagonizan desgarradoras despedidas de los familiares que se quedan para combatir: “Siento que es muy duro tener que abandonar tu país y me gustaría poder ayudar donando ropa o comida porque, la verdad, es muy triste por lo que están pasando”.

Son solo cuatro ejemplos de las numerosas cartas redactadas por alumnos que cursan sexto curso de Primaria en el CEIP Luis Álvarez Cruz de Las Galletas (Arona) remitidas a este periódico en las que reflejan su preocupación, pero también su empatía y solidaridad por las noticias que llegan día tras día de un conflicto que mantiene en vilo al mundo.

Ayer, cuando sonó el timbre en el colegio aronero que anunciaba el final de las clases, quedó escrito en la pizarra de una de las aulas el poema Tristes guerras de Miguel Hernández: “Tristes guerras si no es amor la empresa / Tristes armas si no son las palabras / Tristes hombres si no mueren de amores / Tristes. Tristes”.