Jonathan Domínguez: “Mi intención es presentarme al proceso interno para ser el candidato de CC en La Laguna en 2023”

Jonathan Domínguez (CC), Portavoz del grupo municipal nacionalista en el Ayuntamiento de La Laguna. Sergio Méndez

El concejal de CC Jonathan Domínguez (1979) se convirtió, en julio del pasado 2021, en el portavoz del grupo municipal de CC, el principal de la oposición, en el Ayuntamiento de La Laguna, en sustitución del exalcalde José Alberto Díaz, y reconoce su intención de presentarse “al proceso interno para poder ser el candidato” de su partido en La Laguna en las elecciones del próximo 2023. Natural del lagunero barrio de La Verdellada, donde ejerció una intensa labor en el movimiento vecinal, estuvo al frente de diferentes áreas en varios mandatos y afirma que “vamos a recuperar el gobierno de La Laguna en 2023 para que vuelva a ser el municipio de todos”.

-En julio de 2021 se convirtió en portavoz del grupo, ¿cómo han sido estos meses al frente de su nueva responsabilidad?

“Han sido bastante intensos, porque si bien es cierto que yo soy concejal electo en este mandato, también es cierto que una vez terminó el anterior decidí incorporarme al mundo laboral privado. Cuando se me da la oportunidad de que sea el portavoz en sustitución de José Alberto, pues lo vi como una gran responsabilidad porque ser portavoz del principal partido de la oposición en un momento como este, además de complicado iba a ser un reto apasionante, como así lo he vivido en estos últimos meses. Una etapa de renovación del propio partido en La Laguna, de conceptos, valores, ilusiones, proyectos… y en este momento estamos como una auténtica locomotora camino del 2023”.

-Hablando del 2023, ¿será usted el candidato de CC en La Laguna?

“Yo no lo puedo confirmar porque son los órganos del partido los que lo determinan, pero sí puedo confirmar que mi intención es presentarme al proceso interno para poder ser el candidato. Lo he sopesado durante estos meses, en los que me he ilusionado con que La Laguna vuelva a tener un proyecto nacionalista gobernando y gestionando. Y en esa visión progresista, integradora y de fomento de la participación de todos los ciudadanos en la vida pública, evidentemente me siento bastante ilusionado con poder ser la persona que lidere a los compañeros en esa candidatura de 2023. Pero no puedo afirmar que lo vaya a ser puesto que el derecho y el poder para poderlo determinar son los compañeros a través del procedimiento democrático interno”.

-Habló antes de una etapa de renovación del partido en La Laguna….

“El propio proyecto de CC se ha ido renovando, el cambio generacional que ha habido en la secretaría general así lo atestigua, ahora mismo hay una ejecutiva local compuesta prácticamente por 60% de renovación generacional, frente a un 40% de experiencia vital del partido. Esa renovación, ese entusiasmo que hay ahora mismo en las bases del partido, se está transmitiendo en la propia calle. Casi tres años después de las últimas elecciones, en las que ganamos en número de votos y concejales, no solo mantenemos intacta nuestra base electoral, sino que hemos crecido en número de afiliados y personas que se están incorporando al proyecto, y en cada uno de los barrios y núcleos que visitamos lo que respiramos es ese ambiente de ilusión, renovación y ganas de volver al gobierno para continuar con la línea de progreso que tenía el municipio hasta 2019”.

-¿Y cuáles serán las líneas programáticas del partido de cara a 2023?

“Teníamos un proyecto de desarrollo, de potenciación de servicios esenciales para el municipio, de infraestructuras claves en los barrios, nuestro programa electoral de 2019, y nos volvemos a presentar en 2023 con ese programa y es totalmente vigente, porque el actual Gobierno prácticamente se ha limitado a concluir los proyectos que teníamos nosotros en marcha y no hay ni uno solo nuevo. No obstante, evidentemente lo que ha cambiado es la sociedad, el COVID ha sido determinante en los dos últimos años a la hora de cambiar determinados conceptos, actividades, modelo de comunicación social, interacción de los ciudadanos, y eso nos obliga a cualquier partido que tenga aspiraciones para volver a gobernar, a cambiar el concepto de cómo se comunican con la ciudadanía, que es en lo que estamos nosotros ahora. Estamos en un proceso de consulta ciudadana, para con toda esa información que vamos a recoger configurar las líneas maestras de nuestro programa electoral de 2023. Vamos a conservar las líneas estratégicas e infraestructuras básicas que necesitan los barrios y pueblos, de impulso de los servicios públicos tanto en el aspecto social como cultural. Y, además, hay algunas cuestiones que se han echado de menos en los últimos años, como contar con la gente para poder construir el municipio que queremos, porque en este momento ha habido un retroceso clarísimo en cuanto a la participación ciudadana”.

-Cómo ve el 2023 con la crisis de PP, el ascenso de VOX…

“CC depende de CC para mantener su electorado fiel y crecer, no dependemos directamente ni de que VOX o el PP suban o bajen, o de que Podemos desaparezca o se mantenga. Sabemos perfectamente que CC depende de CC para obtener buenos resultados en el municipio. En eso estamos, sabemos en lo que hemos fallado, lo que tenemos que corregir y que en esta línea vamos a recuperar el gobierno de La Laguna en 2023 para que vuelva a ser el municipio de todos”.

-¿CC La Laguna estaría dispuesta a pactar con PSOE?, ¿con VOX?, ¿tiene líneas rojas?

“En este momento soy portavoz municipal, no soy el candidato todavía. Evidentemente, discrepo tanto con VOX como con Podemos en los puntos de vista radicales de sociedad que plantean. ¿Eso quiere decir que no quiera pactar en la vida con ellos?, yo no puedo decir eso porque sería un hipócrita, los que dicen hoy que no van a pactar con uno o con otro y después de las elecciones pactan, han engañado a la ciudadanía. Y yo no soy el que determino con quien podremos o no pactar si llegamos a acuerdos de gobierno, eso lo van a decir los ciudadanos en mayo de 2023, ellos determinarán si se puede conformar una mayoría alternativa a la que hay ahora mismo gobernando o no. Que puedo discrepar con uno y otros, sí; que puedo tener algunos puntos en los que pueda coincidir con algunas posturas de un partido u otro, también. Por ejemplo, en el programa electoral de Podemos en La Laguna en temas referentes a la movilidad o de carácter medioambiental, coincido, es muy similar al de CC. No puedo hablar de VOX La Laguna porque no sé quiénes son, así que no puedo opinar de alguien que no conozco, ni su proyecto. Mi línea roja es el respeto a la democracia, es decir, si los ciudadanos eligen que la representación en el Pleno es la que decidan, con esos representantes elegidos se conformará el nuevo gobierno. La aspiración de nuestro proyecto político es ser la alternativa a lo que hay ahora mismo gobernando en La Laguna, somos la alternativa al actual gobierno municipal”.

-Dijo antes que sabían en lo que habían fallado y lo que había que corregir. ¿Qué considera que llevó a CC a perder la Alcaldía, ese número de votos?

“Nosotros estuvimos gobernando 26 años, y la propia labor de gobierno suele desgastar a cualquiera, y si le añades el acoso y derribo brutal que tuvimos por parte de la oposición, pues era imposible que cualquier partido pudiera resistir, aunque lo hicimos muy bien. ¿Cuáles fueron nuestros errores? Los típicos de un partido que gobierna una serie de años y al final llega un momento en que te absorbe la propia gestión pública y a veces te desconectas un poco de determinados sentimientos de la calle. Nosotros lo entendemos y hemos hecho nuestra mea culpa. Pero lo que sí es cierto es que no bajamos en número de votos por trabajar menos, sino por las campañas que inició la oposición contra nuestro proyecto y líderes, y decir que eso no nos hizo daño sería mentirnos. Pero no nos olvidemos de que continuamos ganando las elecciones y en las últimas, además, subimos dos concejales”.

-¿Y cómo ha sido para su partido estar estos casi tres años ya en la oposición después de 26 años gobernando?

“Irnos a la oposición evidentemente no fue buen trago para el partido en 2019, pero una de las cosas que ha demostrado CC, pese a lo que se decía de que si no estaba en el gobierno se iba a diluir, es que irnos a la oposición no nos ha servido para desaparecer, sino para reforzarnos. El partido está en una inercia de crecimiento y la gente está muy ilusionada. Nosotros somos demócratas, sabemos cuando tenemos que estar en un lugar y cuando en el otro, y sin ponernos a llorar por las esquinas, a diferencia de otros partidos y políticos muy conocidos en La Laguna. Estamos en este momento asumiendo con muchísima responsabilidad nuestra tarea fiscalizadora del actual gobierno, y estamos satisfechos con el trabajo que estamos desarrollando”.

-¿Qué cree CC que necesita el municipio en este momento?

“Una de las cosas vitales que necesita el municipio es el PGO. Y lo que nos estamos encontrando es que los que en su momento decían que había un plan alternativo y que había otro modelo de ciudad posible, llevan casi tres años y todavía no han movido ni un solo papel, exposición pública o modelo de PGO, y eso significa un hándicap para la modernización y desarrollo del municipio. La Laguna tiene en este momento carencias de viviendas sociales y en el municipio hay unas bolsas de suelo muy pequeñas. El actual gobierno no ha movido nada para eso, y prácticamente ha impedido que se pueda disponer de ese suelo, ahora que el Gobierno está buscando suelo para poder construir vivienda, porque como no se ha aprobado el PGO no existen bolsas de suelo suficiente que poner a disposición del Gobierno. El alcalde recientemente dijo que iba a apostar porque La Laguna tuviera un Arena, un gran pabellón multideportes, pues nosotros nos diferenciamos de esa propuesta en que no queremos un Arena en La Laguna sino, como mínimo, 2.500 viviendas sociales”.

-¿Qué valoración general hace del cambio de gobierno en La Laguna y estos casi tres años de gestión?

“Una decepción absoluta. El día que me nombraron portavoz municipal, desde ese momento el alcalde no me habla y no me saluda, poco más que me he convertido en su enemigo. Para mí Luis Yeray no es mi enemigo, es el alcalde de mi municipio, lo respeto por lo que me representa pero me ha decepcionado, es un alcalde que no está la altura de lo que merece el municipio. Al mismo tiempo, nos encontramos con un gobierno que se vende muy bien, pero su gran problema es que detrás de esa publicidad no hay prácticamente nada, no gestionan y el retroceso que hay tan grande en materia de participación e implicación ciudadana es histórico. Es el mandato de la nada, en gestión, en implicación con los ciudadanos y en prácticamente todo, salvo en publicidad y propaganda”.

-¿Y qué cree que debe hacer el nuevo nacionalismo canario?, ¿considera que está dividido?

“Yo creo que el nacionalismo canario tiene futuro, ha madurado, no podemos comparar el del año 93, cuando nació CC, con el nacionalismo canario actual, ha ido evolucionando, ha habido renovación en los diferentes órganos y ahora hay un nueva generación de jóvenes nacionalistas que realmente creen en el proyecto y están mucho más alejados de personalismo ideológicos o culturales. Tenemos un partido vivo, donde hay diferentes corrientes y opiniones que, a través de los órganos internos y de los públicos, compartimos y enhebramos en un proyecto donde estemos todos. Es decir, es un proyecto abierto, de crecimiento, actual y que piensa en el presente y futuro de Canarias pero sin olvidarnos de nuestro pasado, que es nuestro legado. Por eso creo que CC no solo tiene muchísimo futuro sino que a partir de 2023 vamos a volver a gobernar”.