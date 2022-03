Manuel Domínguez: “Mi objetivo está claro y es que el PP gobierne y presida Canarias en las próximas elecciones”

Manuel Domínguez confía en que el PP formará parte del Gobierno de Canarias a partir del próximo año. Sergio Méndez

Se acaba de estrenar en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria y lo ha hecho tendiéndole la mano al presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, a quien también le ha hecho críticas muy duras y le ha pedido que cambie cosas o incluso que rompa el pacto de gobierno con Podemos. Hay quienes apuntan a un nuevo PP en Canarias desde que Manuel Domínguez asumió la presidencia a finales de enero, rodeado de un equipo nuevo que le hace un guiño al municipalismo y que tiene como principal objetivo convertirse en la fuerza política más importante en el Archipiélago en las elecciones del próximo año.

– ¿Cómo se sintió en esta primera prueba preelectoral?

“La verdad es que me sentí muy observado, por los míos, por los que no lo son y por los medios de comunicación. Se está muy pendiente del PP en Canarias y se habla mucho como un futuro miembro del Gobierno. Eso es una magnífica noticia, porque hace mucho que no se hablaba del PP de esa manera y el Debate me ha dado la oportunidad de refrendar ese mensaje que lleva mucha gente enviando en el último mes”.

-¿El PP se ha erigido como el partido líder de la oposición?

“Sí, creo que el PP se ha convertido en el líder de la oposición y me agrada saber que es así porque quiere decir que el trabajo que estamos desempeñando va en positivo y estamos haciendo ver a la ciudadanía que somos una alternativa de gobierno real. Por lo tanto, vamos a seguir en la senda que nos hemos marcado e intentar hacer ver a los canarios que el PP en los momentos complicados siempre es necesario y este es un momento muy complicado para Canarias”..

-¿Su partido puede llegar a crecer hasta el punto de ser la fuerza mayoritaria que gobierne en Canarias?

“Sí, sin duda que llegará a crecer, pero siempre hay acuerdos entre partidos que sacan más y otros que sacan menos. El PP está ahora mismo en posición de ser uno de los principales en Canarias en cuanto al número de escaños obtenidos. Cuando me preguntan si me veo como presidente del Gobierno de Canarias respondo lo mismo: No hubiese dado al paso si no hubiese sido así. Es verdad que la escalera se sube peldaño a peldaño pero mi objetivo está claro y es conseguir que el PP gobierne y presida Canarias en las próximas elecciones”.

-¿Es comprensivo con la decisión de Pedro Sánchez para ponerle fin al conflicto del Sáhara Occidental?

“La verdad es que no sabemos si esto pone fin o principio a algo que ya vivíamos porque no conocemos el acuerdo. No puede ser que en una relación con países terceros, en política exterior y en un asunto tan importante, el presidente del Gobierno haya actuado de manera tan unilateral, sin consultar con su socio de gobierno, ni con el principal partido de la oposición y ocultando el acuerdo”.

“Solo sabemos que existe una carta que se emitió al Reino de Marruecos y que nosotros desconocemos en su totalidad, por eso estamos muy preocupados en Canarias, más aún cuando leíamos un tweet del ministro Miguel Iceta compartiendo la noticia que decía que el acuerdo obliga a Marruecos a desistir de Ceuta, Melilla y Canarias. Ahí creo que el PP de Canarias va a estar exigiendo explicaciones al respecto”.

-¿El acuerdo puede perjudicar a Canarias, sobre todo en el ámbito geográfico?

“Todo lo que vaticinábamos sobre el fenómeno migratorio, diciendo que era una presión para pedir algo a cambio, se hace realidad ahora y demuestra que la cercanía a África y en concreto a Marruecos, hacen que debamos estar muy pendientes de los acuerdos que se marquen”.

-¿Cuál hubiera sido la mejor salida para este conflicto?

“Sentar a todas las partes. O al menos a los portavoces de los distintos grupos en el Congreso de los Diputados y llegar a un acuerdo unánime o al menos con la mayor representación de los españoles. Porque no hay nada peor que la duda. Cuando tú interpretas, siempre el ser humano va para lo negativo y aquí todos estamos preocupados por esta situación y a lo mejor no es tan grave como la estamos pintando, pero la duda nos ha llevado a unos momentos de conflictos, disputas, discusiones y de desviar la atención hacia ésto”.

“Y si se hubiese hecho bien, a lo mejor hoy ni siquiera estaríamos hablando de este asunto, con lo cual creo que aquí quien se ha equivocado de forma estrepitosa y ha sido Pedro Sánchez. Quizás, pensando en no dañar a sus socios de gobierno para que no le rompan el acuerdo y ha pensado más en su gobierno que en España”.

-¿Qué políticas demanda del Gobierno de Canarias para salir la actual crisis económica?

“Para el PP la mejor política social es el empleo y para crearlo hacen falta muchos inputs, entre ellos, un alivio fiscal. No es factible pensar que la ciudadanía puede seguir pagando impuestos de la manera que lo está haciendo y seguir teniendo el mismo poder adquisitivo. Tampoco lo es pensar que las empresas pueden pagar los impuestos que están pagando y crear puestos de trabajo, por lo tanto, es incompatible la creación estos últimos con el pago exagerado de impuestos que se está llevando a cabo en este momento”.

“Hay algo de lo que se ha hablado poco y es la recaudación en el IGIC. Si los precios suben, se cobra más en IGIC, y en los últimos meses, incluso mucho antes que la guerra entre Ucrania y Rusia, los precios han crecido, con lo cual, aunque el consumo haya bajado la recaudación es mayor, y se está cobrando más de IGIC. Y es el momento idóneo, porque Canarias es la única comunidad autónoma de España que va a presentar superávit, es decir, le ha sobrado dinero y en lugar de tenerlo en los bancos lo deberían tener los ciudadanos en los bolsillos”.

-¿Cuál es la política de pactos que se plantea en caso de llegar al Gobierno?

“Pactar hacia aquellos programas que faciliten la forma de pensar del PP para esta tierra, no pueden existir cheques en blanco ni líneas rojas que impidan, al menos, sentarse a hablar. Por eso no entiendo por qué la gente se lleva las manos a la cabeza cuando en estos momentos yo le tiendo la mano al PSOE en acuerdos puntuales, en ningún momento estoy hablando de un acuerdo global, cuando no existe esa posibilidad a un año de las elecciones. Es de responsabilidad absoluta que un político tenga claro que cuando le toca estar en el banquillo tiene que animar a quien esté en el campo aunque sean tus contrincantes, porque si no, ésto no sale adelante”.

“A nosotros ahora nos toca estar en el banquillo, estamos calentando para saltar al terreno de juego y entonces sí ser titulares. Pero no puedo ponerle chinas en el camino porque se las estaría poniendo a mi propio equipo, que es el pueblo canario. Y en este sentido, voy a seguir con la misma línea que tenía cuando era concejal de la oposición en Los Realejos: ayudar cuando tengo que ayudar, ser crítico o muy crítico cuando tengo que serlo, y oponerme cuando tengo que hacerlo porque creo que es lo contrario. Así que cheques en blanco no van a existir y no vamos a pactar con nadie saliéndonos de nuestra ideología o forma de creer lo que hay que hacer para nuestra tierra”.

-¿Se abre a la posibilidad de un pacto con el PSOE?

“Cabría la posibilidad con cualquiera -menos con Podemos, siempre lo he dicho- que acentúe en el programa electoral lo que nosotros pensamos. CC siempre ha sido resistente o contraria a un plan de alivio fiscal, y lo conseguimos sacar adelante en 2017 porque si no no tenía quien le apoyara los presupuestos y pusieron el 0% de IGIC al recibo de la luz, entre otras medidas que pidió el PP. Ya hoy, le hemos convencido y hemos acercado posturas con la bajada de impuestos y me alegra muchísimo. Ahora me toca hacerle ver al PSOE que ésta es la forma también. Si se acerca a estas posturas podemos hablar de acuerdo y si no lo hace, estaremos lejos una vez más”.

-¿Y con Vox?

“Con Vox sucede algo curioso y es que ni yo sabía que tenía un diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y eso significa que poco ha hecho por Canarias. Yo no creo que la ciudadanía canaria le brinde respaldo en el ámbito canario a esta formación porque ya ha tenido representación y no ha trabajado por esta tierra. Ellos tendrán que ver cuál es su programa real, efectivo, para poder gestionar. A partir de ahí, acercaremos o no posturas, siempre priorizando los intereses de Canarias”.

-Usted hizo explícito su apoyo a Pablo Casado en la ‘guerra política’ con Isabel Díaz Ayuso. ¿Lo ha decepcionado?

“En el ámbito de la política sí, en lo personal no porque sigo teniendo amistad con él. A veces uno comete errores que después no sabe cómo corregirlos y este error le ha costado caro a él y a todos en el PP, desgraciadamente. Pero esas son las decisiones de los liderazgos. Cuando uno tropieza y cae tiene que tener claro que no lo hace solo sino que arrastra consigo al pueblo y en este caso, ha arrastrado al partido pero es el riesgo que corremos quienes tenemos que liderar algún proyecto”.

-¿Cómo vaticina la nueva etapa del PP con Alberto Núñez Feijoó al frente?

“El otro día en la presentación en Santa Cruz le dije que lo entendía porque le ha tocado ser el presidente del PP a nivel nacional en un momento sobrevenido, casi lo mismo que me ha pasado a mí en Canarias. Él se convertirá en los próximos días en el presidente del PP sin buscarlo pero con las mismas ganas e ilusión que si lo hubiese hecho de manera ordinaria”.

“Cada vez que una persona llega a dirigir un proyecto hace que la impronta sea distinta. Se habla de un nuevo PP en Canarias simplemente porque he llegado yo y he puesto mi impronta, que no es mejor ni peor, sino distinta y y Alberto también pondrá la suya”.

-El jueves se suspendieron todas las restricciones de la pandemia. ¿Ha sido una decisión acertada o demasiado apresurada teniendo en cuenta que en Canarias todavía hay un alto número de contagios?

“Cuando este tipo de anuncios se emiten en un Debate sobre el Estado de la Nacionalidad me da que pensar mucho, pero yo sigo pensando que es una decisión que ha venido avalado por quienes entienden en este asunto y que ha sido tomada con todos los criterios objetivos y técnicos fiables. Espero y deseo que haya sido así y no un eslógan publicitario en un momento tan importante como el Debate, porque no creo en las casualidades”.