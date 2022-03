Airam Pérez Chinea: “La piscina y el ‘parking’ rotatorio son capitales para Candelaria”

“Tanto la piscina municipal como el parking rotatorio son dos elementos fundamentales para Candelaria y no sabemos los motivos que esgrime Costas para negarle la renovación de la concesión al Ayuntamiento”, señaló en Onda Tenerife Airam Pérez Chinea, concejal de Hacienda, Recursos Humanos y Empresas Concesionarias y responsable de la empresa pública Epelcan, encargado de gestionar esas dos instalaciones, que llevan ya más de dos años cerradas por esa negativa de Costas.

En el primer caso, el de la piscina situada en La Hornilla desde los años sesenta, el Ayuntamiento de Candelaria “ha mantenido durante meses reuniones con Costas en Madrid, pero no terminamos de saber los motivos por los que no se renueva la concesión, ya que no se trata de un problema económico del canon”, señala el edil. Además, añade que “no nos han dicho formalmente que quieran recuperar el dominio público y si así fuera le hemos dicho que nos permitan utilizarla hasta que podamos desbloquear el proyecto de la piscina cubierta. Una vez construida, ya se vería que se hace con la piscina actual, que ha sido hasta ahora un punto de encuentro para todos los candelarieros, donde muchos niños han aprendido a nadar y muchos mayores la han podido utilizar como remedio terapéutico. Todo eso lo sabe Costas, pero ni así nos contestan”, afirma Airam Pérez Chinea, quien piensa que igual Costas no da una repuesta, porque se sigue negociando el traspaso de competencias al Gobierno de Canarias. “Igual que el Gobierno tenga esa encomienda podremos desbloquear esta situación que tanto está perjudicando deportiva y sanitariamente a los ciudadanos de Candelaria”, dijo.

En cuanto al aparcamiento rotatorio situado justo enfrente del Ayuntamiento, entre la playa de Los Guanches y la playa de El Alcalde, Costas también se ha negado a renovar la concesión, justo poco después, en mayo de 2019, de una inversión municipal de más de 300.000 euros en asfaltarlo, pintarlo y poner máquinas expendedoras. El parking funciona hoy, pero con libre barrera, lo que impide un buen funcionamiento al estar ocupadas sus 150 plazas casi de manera permanente, sobre todo por las mañanas, cuando el ciudadano necesita un aparcamiento ágil para hacer gestiones administrativas o acudir al centro de salud. “Hemos presentado un recurso contencioso-administrativo y estamos a la espera de que la Justicia decida”, comentó Pérez Chinea, desde hace una semana también vocal de Acción Municipal de la nueva ejecutiva del PSOE tinerfeño.