Salud Pública ve factible celebrar Carnaval en la calle en junio

Carnaval en la calle. | Fran Pallero

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife confirmó hace unos días las fechas que baraja para la celebración del Carnaval en la calle. Una premisa que abaló este miércoles el director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, José Juan Alemán, ante los micrófonos de COPE Canarias: “La probabilidad de que tengamos la penetración de una nueva variante es muy baja y es perfectamente factible que haya bailes con mascarilla si hay aglomeraciones o, probablemente, sin mascarilla”. Aunque puntualiza que “quizá me estoy columpiando”.

Al ser preguntado por las celebraciones en el resto del país, el portavoz discrepa porque “es evidente que no hemos terminado la sexta ola y por eso me da tristeza este tipo de actos masivos en los que no se preservan las medidas”. “El virus sigue circulando en niveles altas y contagiando, así que no es el momento aún”, agrega.

El director general afirma que “ha habido una mala coordinación entre todas las comunidades autónomas, se ha roto totalmente la organización” y apuesta, a su vez, por una desescalada prudente. Y es que, según indica, “el semáforo de niveles de alerta en Canarias va a desaparecer”.