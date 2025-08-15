La Aemet prevé otro sábado de calor sofocante en Canarias: estas son las zonas donde más afectará

La jornada de este sábado, 16 de agosto, estará marcada por un ambiente abrasador en todo el Archipiélago. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados en medianías orientadas al sudeste, sur y oeste de Gran Canaria, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Poco nuboso con presencia de nubes medias durante la primera mitad del día y de intervalos nubosos en zonas bajas del norte. Calima ligera en niveles altos.
Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, siendo más significativo en las máximas en zonas de interior y en las islas más orientales.
Se alcanzarán los 34 ºC en la cuenca de Tejeda y en medianías orientadas al sudeste, sur y oeste de Gran Canaria, y se superarán los 30-32 ºC en las de las islas occidentales.
Las cumbres, así como el este, sur y oeste de la isla de Gran Canaria se encuentran en aviso amarillo por altas temperaturas.
Alisio moderado con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste, especialmente durante la tarde. Predominio de las brisas en costas suroeste de las islas montañosas.
En el mar habrá componente noreste fuerza 5 o 6 en el sureste y oeste, norte o noreste 3 o 4 en el resto. Marejada, localmente fuerte marejada en costas sureste y oeste. En el norte, mar de fondo del norte en torno a 1 metro. En costa sur y suroeste, variable 2 o 3 y marejadilla o rizada.
Previsión por islas de la Aemet para este sábado
TENERIFE
Día poco nuboso o despejado. En el norte, por debajo de 600 metros, cielos más nubosos. Calima en altura. Máximas en ascenso en medianías del sur, este y oeste, donde se superarán los 30 ºC. Viento alisio moderado con rachas fuertes en litoral sureste, extremo noroeste y Anaga por la tarde.
Temperaturas previstas: Santa Cruz de Tenerife: 23 / 29 ºC
LA GOMERA
Intervalos de nubes medias. Nubosidad en el norte por debajo de 600 metros. Calima ligera. Las temperaturas subirán en medianías del sur, donde se pasarán los 30 ºC. Viento del nordeste moderado con intervalos fuertes en costas este y noroeste.
Temperaturas previstas: San Sebastián de La Gomera: 23 / 28 ºC
LA PALMA
Despejado salvo en el norte y este bajo los 800 metros, donde habrá más nubes a primeras y últimas horas. Probable calima en altura. Suben las máximas en medianías del oeste, superando los 30 ºC. Alisio moderado con brisas en el oeste.
Temperaturas previstas: Santa Cruz de La Palma: 22 / 25 ºC
EL HIERRO
Poco nuboso con algunas nubes medias y altas. Nubosidad en el nordeste por debajo de 600 metros. Ligera calima en niveles altos. Temperaturas altas en medianías orientadas al sur, este y oeste. Viento alisio moderado con intervalos fuertes.
Temperaturas previstas: Valverde: 17 / 22 ºC
GRAN CANARIA
Poco nuboso con nubes medias por la mañana. Nubosidad en el norte bajo los 500 metros. Calima ligera en medianías y zonas altas. Máximas de hasta 34 ºC en zonas del sur, oeste y cuenca de Tejeda. Alisio fuerte en litoral sureste y noroeste.
Temperaturas previstas: Las Palmas de Gran Canaria: 23 / 27 ºC
FUERTEVENTURA
Poco nuboso con nubes medias por la mañana. Calima en altura. Temperaturas en ascenso en el interior del sur, donde se podrían alcanzar 34 ºC. Viento del norte moderado con rachas fuertes en zonas del interior y sur de Jandía.
Temperaturas previstas: Puerto del Rosario: 23 / 29 ºC
LANZAROTE
Cielos poco nubosos. Nubes medias por la mañana y más nubosidad al oeste y norte en las primeras y últimas horas. Calima en altura. Máximas por encima de los 30 ºC en el sureste. Viento del norte moderado con rachas fuertes en el interior sur.
Temperaturas previstas: Arrecife: 23 / 29 ºC