Vacaciones de “lujo” sobre un ‘clásico’ en Tenerife: el anuncio de Airbnb que ha desatado la polémica

Un anuncio en Airbnb se ha hecho viral en Tenerife al promocionarse como un “viaje de lujo” que poco tiene que ver con los alojamientos convencionales. La propuesta consiste en pasar la noche en un Mercedes-Benz 260SE de 1986, equipado con una tienda de campaña del Decathlon instalada en el techo del vehículo.
El precio de la experiencia oscila entre 80 y 90 euros por noche, con un mínimo de dos noches de reserva. Según la descripción, el alojamiento puede acoger hasta cinco viajeros, aunque la tienda de campaña solo dispone de una cama.
Una “aventura sobre cuatro ruedas”
Los propietarios definen la experiencia con el lema: “¡Tu aventura en las cuatro ruedas!”. El paquete incluye el uso del coche clásico, con asientos de cuero descritos como “sofás rodantes”, una transmisión automática para conducir sin complicaciones y un amplio maletero equipado con menaje de cocina, una estufa de gas, platos, cubiertos, sillas de camping y manta de picnic.
La tienda de campaña se entrega “recién limpiada” y cuenta con mantas, almohadas, ventilación y doble cobertura para proteger del calor. Según los anfitriones, las noches ofrecen “oscuridad completa y vistas panorámicas”.
Servicios extra y recogida en aeropuerto
El anuncio añade que los viajeros podrán acceder a actividades complementarias, como surf, buceo o visitas guiadas exclusivas a través de colaboradores de la empresa. Además, ofrecen un servicio de recogida gratuito en el aeropuerto de Tenerife Sur, mientras que los traslados desde Adeje (50 €) o desde el norte de la Isla (100 €) tienen coste adicional.
El alquiler requiere una fianza de 150 euros, que se devuelve siempre que no haya daños ni retrasos en la devolución. El vehículo está asegurado, aunque en caso de “negligencia grave” los costes recaerán sobre el viajero.
Un “lujo” alternativo en Airbnb
La propuesta combina la idea de viajar con estilo en un coche clásico con el espíritu del camping. Aunque se promociona como un “viaje de lujo”, lo cierto es que el alojamiento se basa en una tienda de campaña sobre el techo de un coche, algo que no ha pasado desapercibido para los usuarios que han comentado el anuncio en redes sociales.
La opiniones de los viajeros
Con una evaluación de 4,39 estrellas sobre 5, hasta 18 viajeros han evaluado su estancia en este ‘clásico’.
Uno de los clientes advierte: “Te aconsejo que no alquiles el coche con el corazón. Lo había alquilado antes y todo estaba bien. Pero esta vez el coche estaba en una condición lamentable. Si tu vida significa algo para ti, ¡no lo reserves! Acabamos de perder el freno y casi morimos. El coche tiene más de 200.000 kilómetros y está en muy mal estado”.
Mientras otro usuario relató problemas en la coordinación: “Cuando alquilamos el Mercedes nos recogieron en Playa de las Américas como se indica, pero luego el coanfitrión nos dejó a 40 minutos sin decirnos por qué o a dónde íbamos. Tuvimos que discutir un poco para arreglar las cosas en la salida cuando insistimos en dejar el coche donde estaba anunciado”.
Un tercer testimonio añade que la experiencia terminó en frustración: “Una vez que aterrizamos en Tenerife, nos recogió en otro coche y nos dijo que llegaba tarde para la entrega. Nos llevó a un pueblo cercano para esperar, pero después dejó de responder durante varias horas. Por la tarde canceló la reserva alegando problemas con el vehículo, dejándonos en ese pueblo sin forma de regresar ni alojamiento para la noche. Podría haber sido una gran experiencia y en cambio solo nos metió en problemas”.
A pesar de estas críticas, varios viajeros coinciden en que el anfitrión parecía inicialmente “muy amable y disponible”.