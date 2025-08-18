sucesos

Momento de “alta tensión” en Canarias: encuentran a una mujer subida a una torre eléctrica

En el  comunicado se alertaba de la presencia de una persona encaramada a una torre eléctrica
Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría  de Distrito Centro de Las Palmas de Gran Canaria, intervinieron en la  mañana del 13 de agosto tras recibir un aviso de la Sala CIMACC-091. En el comunicado se alertaba de la presencia de una persona encaramada en una  torre eléctrica de alta tensión, ubicada en la calle Virgen del Pilar, en la  capital grancanaria. 

Los policías se desplazaron de inmediato al lugar, donde confirmaron la  presencia de una mujer subida a la infraestructura eléctrica. Tras establecer un dispositivo de seguridad, los agentes accedieron a la zona y entablaron  conversación con la persona, logrando finalmente que descendiera en  condiciones de seguridad

Una vez en tierra, la mujer fue acompañada por los actuantes hasta la  ambulancia y trasladada al Hospital Doctor Negrín, donde quedó ingresada a  la espera de valoración médica. 

Las diligencias policiales fueron realizadas en la Comisaría de Policía  Nacional.

