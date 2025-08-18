Momento de “alta tensión” en Canarias: encuentran a una mujer subida a una torre eléctrica

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Distrito Centro de Las Palmas de Gran Canaria, intervinieron en la mañana del 13 de agosto tras recibir un aviso de la Sala CIMACC-091. En el comunicado se alertaba de la presencia de una persona encaramada en una torre eléctrica de alta tensión, ubicada en la calle Virgen del Pilar, en la capital grancanaria.
Los policías se desplazaron de inmediato al lugar, donde confirmaron la presencia de una mujer subida a la infraestructura eléctrica. Tras establecer un dispositivo de seguridad, los agentes accedieron a la zona y entablaron conversación con la persona, logrando finalmente que descendiera en condiciones de seguridad.
Una vez en tierra, la mujer fue acompañada por los actuantes hasta la ambulancia y trasladada al Hospital Doctor Negrín, donde quedó ingresada a la espera de valoración médica.
Las diligencias policiales fueron realizadas en la Comisaría de Policía Nacional.