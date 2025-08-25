Dos personas fallecen al ser atropelladas por un coche que impactó en una vivienda en La Gomera

Una tragedia sacudió este domingo el municipio de Valle Gran Rey, en La Gomera, cuando un vehículo se salió de la carretera GM-1, a la altura de Arure, y arrolló a dos personas que se encontraban frente a una vivienda, causando su muerte en el acto. Los hechos ocurrieron en torno a las 18:53 horas y movilizaron un amplio dispositivo de emergencias.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, el coche impactó contra la pared de una casa, en una zona donde en ese momento se encontraban varios peatones. El brutal golpe dejó sin vida a un hombre y una mujer, cuyas heridas eran incompatibles con la vida.
La copiloto, evacuada en helicóptero a Tenerife en estado crítico
El vehículo era ocupado por un hombre (conductor) y una mujer (copiloto). Esta última sufrió diversos traumatismos de carácter grave y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, mediante un helicóptero medicalizado del SUC, donde ingresó en estado crítico.
El conductor, por su parte, presentaba un traumatismo en la cadera de carácter moderado y fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera.
Crisis de ansiedad entre los testigos
El suceso generó una gran conmoción entre los vecinos de la zona y las personas que presenciaron el atropello, varias de las cuales necesitaron asistencia médica por crisis de ansiedad, según informaron los servicios de emergencias.
Amplio despliegue de emergencias
Hasta el lugar se desplazaron tres ambulancias del SUC, un helicóptero medicalizado, personal de Atención Primaria del centro de salud de la zona, Bomberos de Valle Gran Rey, Protección Civil, agentes de Medio Ambiente y Guardia Civil, que se hizo cargo de las diligencias.
Los equipos de emergencias también colaboraron en asegurar el área y facilitar la toma de tierra del helicóptero que trasladó a la víctima grave.