Ya hay fecha para el estreno del auditorio de Candelaria

Las obras de construcción del auditorio de Candelaria avanzan después de casi dos meses de trabajos en la zona donde se ubicaba la antigua estación de guaguas, ya parcialmente demolida, en la avenida de Los Menceyes.
Las obras del auditorio de Candelaria, adjudicadas a la empresa Bilba Construcción e Infraestructuras, SLU, supondrán una inversión de 8.464.189 euros (IGIC incluido) y tardarán dos años en ejecutarse, por lo que, si se cumplen los plazos previstos, la Villa Mariana contará con el esperado edificio para sus bandas de música, grupos artísticos municipales y espectáculos a finales del verano de 2027.
La financiación de esta infraestructura cultural corre a cargo del Cabildo, que aporta un 80% del presupuesto, y del Ayuntamiento de Candelaria, que asume el 20% restante.
La sala principal del auditorio tendrá una capacidad para 500 espectadores, escenario y caja escénica. Se trata de un importante salto en cuanto al aforo de público, ya que actualmente el municipio no dispone de un espacio cerrado con capacidad superior a 150 personas.
Hay que recordar que Candelaria cuenta con numerosos grupos municipales, en especial bandas de música, que cuentan con cientos de miembros y que carecen de locales óptimos para sus ensayos, por lo que esperan como agua de mayo la nueva infraestructura.
Además de la sala principal, el escenario y la caja escénica, el auditorio contará con sala de música (compuesta por seis salas de instrumentos), tres aulas de música y movimiento, biblioteca, sala polivalente, sala de percusión y administración.
Espectáculos en el auditorio de Candelaria
Además, el edificio dispondrá de servicios complementarios esenciales como vestuarios, camerinos y una sala de ensayos, así como con una planta de aparcamientos con acceso desde la calle Crugiola.
Y es que, como subraya el Ayuntamiento, el nuevo recinto cultural se concibe como un espacio multidisciplinar y moderno, diseñado para albergar una amplia gama de actividades culturales y artísticas, incluyendo música, teatro, danza, proyecciones, actividades educativas, conciertos y ensayos de grupos.
“Se trata de una infraestructura necesaria y demandada por los colectivos y la ciudadanía del municipio”, destaca la alcaldesa, Mari Brito, quien subraya la colaboración de las bandas de música y colectivos culturales “para que la instalación cubra las necesidades actuales y futuras de los artistas locales”.