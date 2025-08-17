Clientes denuncian y no dan crédito: un bar cobra 6 euros por estar en la mesa

Cada vez más negocios de hostelería buscan fórmulas para garantizar la rentabilidad de sus mesas, sobre todo en horas de gran afluencia. Algunos propietarios aseguran estar cansados de los clientes que ocupan un espacio durante largo tiempo con consumiciones mínimas, una práctica muy habitual en los desayunos y cafés de los bares.
Un bar se ha hecho viral después de implantar nuevas normas de uso en sus mesas. Entre ellas, destaca un límite de 20 minutos para consumir un café o desayuno, así como un consumo mínimo obligatorio. La medida fue difundida por la cuenta de Instagram @soycamarero, generando un intenso debate en redes sociales.
En el cartel del local se puede leer: “Por motivos de aforo exterior, nos vemos en la necesidad de establecer unos tiempos para el uso y disfrute de las mesas, por ello el tiempo máximo para un café y/o desayuno no podrá exceder los 20 minutos”.
Además, el establecimiento advierte que si una mesa se ocupa más de una hora sin pedido, o con un gasto inferior a 6 euros, se aplicará un cargo adicional de 6 euros por persona. Y no solo eso: también se prohíben reuniones de trabajo o vecinales. “Este establecimiento no es una oficina, no se permiten reuniones laborales ni de convivencia”, especifica el aviso.
Reacciones en redes sociales
La publicación ha dividido opiniones. Algunos usuarios apoyan la medida, destacando que el local tiene derecho a poner sus reglas: “Mi bar, mis normas. Si no te gusta, no vayas” o “Si hay mucha demanda y avisan con antelación, es totalmente legal”.
Por otro lado, también hay críticas: “Lo de cobrar 6 euros si no consumes lo que ellos consideran, me gustaría saber si es legal” o “Este cartel refleja una mentalidad que frena a la hostelería en España”.
El debate está servido: ¿es justo limitar el tiempo de los clientes en un bar para garantizar su rentabilidad?