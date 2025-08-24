el jardÍn

Un biólogo experto en botánica habla claro sobre un mito muy extendido de la flora canaria: “No son de aquí”

Una de las aclaraciones más sorprendentes del vídeo es sobre el cardón, una especie emblemática de la flora local. / @gui_hierbajo
Un vídeo viral en TikTok desmiente una de las creencias más extendidas sobre la flora canaria: los cactus no son nativos del Archipiélago. La publicación, obra del joven biólogo canario @gui_hierbajo, ha generado debate al señalar que muchas de estas plantas, aunque comunes, fueron introducidas por el ser humano y, en algunos casos, son incluso invasoras.

“En las Islas Canarias no tenemos ninguna especie de cactus nativa. Todos los cactus que ves aquí fueron introducidos por humanos”, afirma tajante el joven divulgador en su vídeo.

El motivo por el que tantas personas confunden estas especies foráneas con vegetación autóctona radica, según explica, en su gran presencia en zonas áridas del Archipiélago y en su parecido con plantas que sí son endémicas, como el cardón canario.

No, los cardones no son cactus, explica el biólogo

Una de las aclaraciones más sorprendentes del vídeo es sobre el cardón (Euphorbia canariensis), una especie emblemática de la flora local. Aunque muchas personas creen que se trata de un cactus, en realidad pertenece a la familia de las euforbiáceas, más cercana a la flor de Pascua que a un auténtico cactus.

Soy consciente de que esto ha venido pasando siempre, es decir, dar como flora canaria plantas que no lo son. Sin embargo, creo que viviendo en lugar como Canarias, con la increíble y única diversidad que caracteriza nuestra flora, esto debería empezar a cambiar. En lugar de simplemente elegir plantas al azar y exponerlas a los visitantes, dando información falsa sobre su origen, igual todos estos lugares se podrían informar, y mostrar un datos sobre la biodiversidad canaria y la importancia de preservarla. Pero igual, eso lo pienso yo que soy muy optimista. Gracias ACBC vi este post y quise hacer el vídeo. Espero que, desde la divulgación científica quede algo claro este mensaje y de algún modo contribuya a que esto empiece por fin a cambiar. #canarias #curiosidades #plantas #flora #divulgacion

Este parecido se debe a un fenómeno biológico conocido como convergencia evolutiva, en el que especies no relacionadas genéticamente desarrollan formas similares para adaptarse a condiciones climáticas similares, como la aridez. “Es lo mismo que pasa entre nuestros tajinastes y ciertas plantas de Hawái como las espadas de plata”, detalla el biólogo.

Crítica a la desinformación

El vídeo también lanza una crítica directa a quienes colocan carteles que destacan una flora ‘canaria’ que en realidad no lo es, y restringen el paso a visitantes con argumentos poco fundamentados. “No cuesta nada informarse un poco. Lo que hacen es un daño a Canarias”, denuncia @gui_hierbajo.

El contenido ha generado gran repercusión en redes, donde cada vez más usuarios valoran la divulgación científica sobre la flora canaria, especialmente en un momento en el que los ecosistemas insulares se enfrentan a múltiples amenazas por la acción humana y las especies invasoras.

