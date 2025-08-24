Un biólogo experto en botánica habla claro sobre un mito muy extendido de la flora canaria: “No son de aquí”

Un vídeo viral en TikTok desmiente una de las creencias más extendidas sobre la flora canaria: los cactus no son nativos del Archipiélago. La publicación, obra del joven biólogo canario @gui_hierbajo, ha generado debate al señalar que muchas de estas plantas, aunque comunes, fueron introducidas por el ser humano y, en algunos casos, son incluso invasoras.
“En las Islas Canarias no tenemos ninguna especie de cactus nativa. Todos los cactus que ves aquí fueron introducidos por humanos”, afirma tajante el joven divulgador en su vídeo.
El motivo por el que tantas personas confunden estas especies foráneas con vegetación autóctona radica, según explica, en su gran presencia en zonas áridas del Archipiélago y en su parecido con plantas que sí son endémicas, como el cardón canario.
No, los cardones no son cactus, explica el biólogo
Una de las aclaraciones más sorprendentes del vídeo es sobre el cardón (Euphorbia canariensis), una especie emblemática de la flora local. Aunque muchas personas creen que se trata de un cactus, en realidad pertenece a la familia de las euforbiáceas, más cercana a la flor de Pascua que a un auténtico cactus.
Este parecido se debe a un fenómeno biológico conocido como convergencia evolutiva, en el que especies no relacionadas genéticamente desarrollan formas similares para adaptarse a condiciones climáticas similares, como la aridez. “Es lo mismo que pasa entre nuestros tajinastes y ciertas plantas de Hawái como las espadas de plata”, detalla el biólogo.
Crítica a la desinformación
El vídeo también lanza una crítica directa a quienes colocan carteles que destacan una flora ‘canaria’ que en realidad no lo es, y restringen el paso a visitantes con argumentos poco fundamentados. “No cuesta nada informarse un poco. Lo que hacen es un daño a Canarias”, denuncia @gui_hierbajo.
El contenido ha generado gran repercusión en redes, donde cada vez más usuarios valoran la divulgación científica sobre la flora canaria, especialmente en un momento en el que los ecosistemas insulares se enfrentan a múltiples amenazas por la acción humana y las especies invasoras.