Bomberos de Tenerife intervienen en una noche intensa: un coche en llamas en la TF-16 y un rescate en la TF-1

Bomberos de Tenerife con base en La Laguna fueron activados esta madrugada, sobre las 01:00 horas, a través de una llamada de la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife en el 112, para apagar un fuego en un vehículo estacionado en la TF-16, en Valle Guerra. Llegados al lugar, comprobaron que las llamas se encontraban en la zona del motor y que comenzaba afectar a otro coche por proximidad, así que procedieron a su rápida extinción. En el lugar además estuvieron la Policía Nacional y la Policía Local.
También efectivos de La Laguna intervinieron en un accidente de tráfico que tuvo lugar sobre las 14:00 horas en la carretera general del Norte, en Tacoronte. Una vez allí, verificaron que uno de los vehículos afectados por la colisión tenía las puertas bloqueadas, por lo que liberaron a su ocupante y desconectaron las baterías. Acudió la Policía Local.
En Candelaria, bomberos del parque de Güímar fueron requeridos por la Policía Local ayer al mediodía para rescatar a una persona que se había quedado encerrada en el balcón de su vivienda y retirar un caldero del fuego, el cual no había procedido ningún daño.
Bomberos del parque de San Miguel de Abona y voluntarios de Adeje fueron activados en la madrugada del domingo por un accidente de tráfico en el kilómetro 75 de TF-1, dirección Santa Cruz. Llegados al lugar, comprobaron que había una persona atrapada en el interior de uno de los vehículos, así que mientras el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) la asistía, ellos calzaron el vehículo para darle estabilidad y excarcelar a la afectada para transferirla a la ambulancia. Asimismo, desconectaron las baterías de los vehículos y colaboraron en las labores de limpieza de la calzada. Acudieron agentes de la Policía Local y la Policía Nacional.
En Icod de Los Vinos, efectivos con base en el municipio fueron solicitados por la Policía Local, sobre la 01:30, para limpiar el paseo de Las Américas tras producirse un coche entre dos vehículos. También acudieron la Guardia Civil y el SUC.