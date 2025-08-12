Burger Fest Canarias vuelve a la plaza de El Médano: fecha, horarios y djs

Burger Fest Canarias regresa en el verano de 2025 a la plaza de El Médano para dar vida a otro multitudinario evento en el que se darán cita algunos de los mejores djs del circuito canario, contando además, como es habitual, con la presencia de varios de los mejores restaurantes de hamburguesas de Canarias. La cita, con entrada libre, tendrá lugar los días 16 y 17 de agosto.
Hasta 10 djs se reunirán entre sábado y domingo en un encuentro cultural que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Así, la programación musical queda de la siguiente manera: sábado, día 16, de 13:00 a 01:00 horas, Santee, Iris, Tan FX, Mito, J. Rodríguez y Juana La Cubana; domingo, día 17, MCR Selector, Eva Olvido, Tana Sandoval y Beat Creator.
Además de la oferta musical, Burger Fest Canarias ofrecerá una variada selección gastronómica y de cervezas del mundo, con más de 20 grifos de distintas marcas internacionales. También se habilitará una zona especial dedicada a la cerveza artesanal, con representación de algunos de los mejores proyectos canarios. Estarán presentes más de 15 restaurantes de hamburguesas de todo el archipiélago, food trucks, puestos de dulces y una zona especial vegana y sin gluten.
Como es habitual en sus exitosas ediciones a lo largo de Canarias, la muestra incluirá también un concurso para elegir la mejor hamburguesa. El jurado, de la mano de Beers, promotora del evento, otorgará premios de 500, 300 y 150 euros a las tres mejores, además de un premio especial del público, valorado en 150 euros.
Del mismo modo, como es tradición en esta cita de El Médano, en la mañana del lunes una cuadrilla de limpieza realizará una batida por la costa para recoger cualquier tipo de residuo.