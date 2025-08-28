El calor se mezcla con la lluvia en Canarias: la previsión de la Aemet para hoy

La previsión del tiempo en Canarias para hoy indica que estará nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en el extremo noreste durante la primera mitad del día, con apertura de claros durante las horas centrales.
En el resto de vertientes, poco nuboso, salvo intervalos ocasionales en el interior, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 29 grados de máxima en Tenerife y los 20 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el extremo oeste y vertiente sureste y en cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte.
En el norte de Gran Canaria con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías durante la primera mitad día, disminuirá a intervalos nubosos durante las horas centrales; y en el resto estará poco nuboso.
En cuanto a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas que tenderán a poco nuboso el resto del dí.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios en general. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 23ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte en estas zonas durante la segunda mitad del día. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte.