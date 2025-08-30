El aire acondicionado llega, por fin, al centro de salud de El Fraile; ahora falta instalarlo

Después de que médicos y personal de enfermería se manifestaran la semana pasada a la entrada del centro de salud de El Fraile para exigir aire acondicionado en las consultas, ayer por fin llegaron los ansiados aparatos que serán instalados este lunes.
La concentración de protesta prevista para ayer se levantó a última hora, coincidiendo con la aparición de los técnicos con los refrigeradores. El personal sanitario, cansado de las sofocantes temperaturas, espera que el lunes acabe la pesadilla.
Algunos trabajadores llevan sus ventiladores y aparatos de refrigeración a las consultas, pero resultan insuficientes para mitigar las altas temperaturas de agosto. El problema se agrava por la presión asistencial que soportan médicos y personal de enfermería. “No podemos hacer ni una pausa por la cantidad de pacientes que atendemos. Llegamos a ver cada día más de 40; esto no puede seguir así, estamos hartos, se vulnera la ley de riesgo laboral”, aseguran los facultativos, quienes lamentan la “dejadez” del Servicio Canario de la Salud. “Por aquí no ha venido nadie a darnos una explicación”, dijeron.