Un operador turístico ignora la masificación en el mirador de Chipeque y lo incluye entre “los lugares más fotogénicos de España”

La plataforma de alquiler de autocaravanas CamperDays ha publicado un listado con los seis destinos más fotogénicos de España para recorrer en este tipo de vehículos. Entre ellos se encuentra el mirador de Chipeque, en el Teide, Tenerife, un enclave que en las últimas semanas ha sido objeto de críticas por aglomeraciones y problemas de masificación.
Según la compañía, cada vez más viajeros de las generaciones Y y Z eligen sus destinos basándose en las redes sociales. De acuerdo con el informe Cómo las redes sociales influyen en los hábitos de viaje de los españoles, elaborado por IBIS Data para Europa Press, un 40% de los jóvenes selecciona lugares que ha visto en Instagram o TikTok y un 58% prioriza vivir experiencias frente a adquirir objetos.
Los seis destinos destacados por CamperDays son:
- Lagunas de Ruidera (Castilla-La Mancha). Conocidas como el “Caribe manchego”, con cascadas, aguas turquesas y áreas habilitadas para autocaravanas.
- Mirador de Chipeque (Tenerife, Canarias). Recomendado por sus vistas al Teide sobre el mar de nubes.
- Muralla de Finestres (Huesca, Aragón). Formaciones rocosas singulares, apodadas la “muralla china aragonesa”.
- Setenil de las Bodegas (Cádiz, Andalucía). Pueblo blanco situado bajo una gran formación rocosa.
- Playa de las Catedrales (Lugo, Galicia). Destino del norte famoso por sus arcos y cuevas de piedra.
- Bardenas Reales (Navarra). Paisaje semidesértico con cañones y formaciones arcillosas.
La compañía también recomienda planificar con antelación, aprovechar amaneceres y atardeceres para hacer fotos y utilizar aplicaciones que faciliten la reserva de estacionamiento.
Polémica por la recomendación de Chipeque
La inclusión de Chipeque en el listado contrasta con la situación actual de este mirador de la Corona Forestal de Tenerife, donde las autoridades han advertido de masificación y conductas de riesgo.
El pasado 9 de agosto, más de 50 personas fueron desalojadas del mirador pese a la prohibición de acceso vigente por la alerta máxima de incendio forestal y altas temperaturas.
En redes sociales, a diario se difunden imágenes de la crítica situación en el Teide, como las publicadas recientemente en la cuenta de @meteolamatanza, donde se aprecia cómo la zona de Ayosa se encuentra totalmente colapsada por la acumulación de coches mal aparcados o detenidos en la vía.
El fotógrafo Diego Manrique también ha denunciado la acumulación de turistas en la zona y conductas como fumar en pinares en plena alerta de incendios, arrojar basura o volar drones de forma irregular.
Asimismo, la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello ha advertido de la “tormenta perfecta de masificación turística” en el Teide y ha acusado al Cabildo de Tenerife de priorizar la actividad turística frente a la conservación del espacio natural.
En este sentido, el Cabildo ha respondido desplegando dispositivos junto con la Guardia Civil, la Policía Canaria y los agentes de Medio Ambiente para controlar la afluencia en enclaves como Chipeque, Ayosa o Chimague, y advierte de denuncias y sanciones.
Normativa para autocaravanas y campers en el Teide
El Parque Nacional del Teide y la Corona Forestal cuentan con restricciones específicas para autocaravanas y campers:
- El estacionamiento está permitido únicamente en aparcamientos señalizados, sin despliegue de elementos externos como toldos o mesas.
- La pernocta dentro de estos espacios protegidos no está autorizada.
- Los agentes de Medio Ambiente y la Dirección General de Tráfico pueden sancionar estacionamientos indebidos, acampadas ilegales o conductas que supongan un riesgo.
En el primer semestre de este año se han tramitado cerca de 700 denuncias medioambientales en Tenerife, muchas relacionadas con usos indebidos en áreas naturales.