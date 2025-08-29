Cuándo y cómo comprar los nuevos Bonos Comercio de La Laguna: pagas 10 euros y gastas el doble

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Comercio, en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca) y La Laguna Zona Comercial (LLZC), pone en marcha una nueva edición de la campaña de Bonos Fomento al Comercio Local, que se podrán adquirir desde el próximo martes, 2 de septiembre, a partir de las 12.00 horas. Los bonos se podrán utilizar hasta el 30 de septiembre en alguno de los 326 comercios, negocios de hostelería y servicios de todo el municipio que se han sumado a la campaña.
Cada persona podrá adquirir hasta cinco bonos, pagando solo diez euros por cada uno. Sin embargo, el valor de compra que podrá realizar con los mismos será de 20 euros la unidad en los establecimientos adheridos, lo que supone una subvención directa del 50%.
Así lo informaron ayer, en rueda de prensa, la concejala de Comercio, Estefanía Díaz, y el presidente de Fauca, Abbas Moujir. “La campaña se concentra en septiembre porque es un mes clave para las familias con los gastos de la vuelta al cole y también porque permite a los comercios prepararse para después la campaña de Navidad y la Noche en Blanco, evitando los solapamientos”, explicó la concejala.
Además, recordó que se trata de una campaña de apoyo al pequeño comercio y, en este sentido, destacó “la importancia de consumir en el comercio local durante todo el año, porque comprar en nuestros pueblos, en nuestros barrios significa mantenerlos vivos, conservar empleos y fortalecer una economía sostenible y cercana”. La iniciativa, que este año lleva por lema El comercio local eres tú, supondrá una inyección de un millón de euros en el tejido comercial local, con una inversión de 500.000 euros por parte del Ayuntamiento de La Laguna.
En esta línea, Abbas Moujir añadió que esta campaña, que celebra su cuarta edición, “viene a añadir ese granito de arena más para que el comercio local siga manteniendo su actividad y las puertas abiertas al público”. Y señaló que espera que suponga una ayuda “no solamente para el comercio, sino también para las familias, en un mes de gastos extras por la vuelta al cole”.
Así, los Bonos Comercio se podrán adquirir, desde el próximo 2 de septiembre y hasta agotar existencias, en la plataforma web https://www.bonocomerciolalaguna.com, hasta un máximo de cinco por persona. Su utilización será válida hasta el 30 de septiembre.