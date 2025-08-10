Desvíos de tráfico en Santa Cruz de Tenerife a partir de mañana

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife comenzará mañana lunes los trabajos de demolición de adoquines en sentido descendente en el entorno de la parada del tranvía de Cruz del Señor, en la Avenida Islas Canarias, dentro del proyecto de rehabilitación del firme promovido por el área de Servicios Públicos.
Según explica el consistorio, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y la mejora de la circulación, esta fase de las obras obligará a realizar un desvío provisional del tráfico por la calle Santiago Beyro hacia la calle Manuel Oraá y Arcocha, que cambiará temporalmente de sentido en su primer tramo, para reincorporarse a la avenida Islas Canarias.
Además, para permitir este desvío y garantizar la fluidez del tránsito se ha previsto la eliminación de varias plazas de aparcamiento, cuya señalización se instalará a partir de las 06.00 horas de mañana lunes, manteniéndose vigente hasta la finalización de los trabajos.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destaca que “seguimos avanzando en la mejora de nuestras infraestructuras urbanas, priorizando aquellas vías con alta densidad de tráfico y que requieren una intervención urgente. Pedimos comprensión a los vecinos y conductores por las molestias temporales, ya que el resultado será una vía más segura y accesible para todos”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, recuerda que “es una obra necesaria, que cuenta con un presupuesto de casi 290.000 euros” y subraya que “la actuación responde a la necesidad de renovar una de las principales arterias de la ciudad. Hemos coordinado los trabajos para afectar lo menos posible al funcionamiento del tranvía y al tráfico rodado. Durante el día se realizarán tareas de demolición con maquinaria de bajo tonelaje, y en horario nocturno se procederá a la rehabilitación del firme”, señaló.
El Consistorio recuerda que la obra se desarrollará en dos fases: una primera, en horario diurno, de 07.30 a 17.00 horas, centrada en la demolición de los adoquines; y una segunda fase, en horario nocturno, de 22.00 a 06.00 horas, destinada a la rehabilitación estructural del firme con asfaltado.
Se mantendrán los accesos a garajes y rutas alternativas señalizadas para residentes y servicios de emergencia y se han coordinado los trabajos con Metropolitano de Tenerife, Titsa y la Policía Local. La semana pasada se realizaron las tareas en sentido ascendente, desde la avenida de Venezuela hasta la rotonda Ángel Romero.