Si cumples este requisito, la DGT te regala hasta 1.500 euros y 2 puntos extra en el carné

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado una nueva propuesta para premiar la conducción responsable: los Cursos de Conducción Segura y Eficiente (CCSE). Esta formación, de carácter voluntario, está dirigida tanto a quienes poseen el permiso de coche (B) como a los conductores de ciclomotores o motocicletas (AM, A1, A2 o A). Quienes completen el curso de forma satisfactoria recibirán una bonificación de dos puntos en su carné, con un tope máximo de 15 puntos.
El temario incluye nociones avanzadas que ayudan a identificar y prevenir riesgos en carretera, a mejorar el manejo del vehículo en situaciones adversas y a reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.
Eso sí, no todas las personas pueden optar a esta formación con premio: es obligatorio que el carné esté vigente, que el interesado aparezca en los registros de la DGT y que cuente con un saldo positivo de puntos al comenzar el curso. Además, solo se puede realizar un curso por tipo de vehículo (turismo o moto) cada dos años y no se aplicará el incentivo a quienes ya hayan alcanzado los 15 puntos en su permiso.
Para conocer dónde se imparten estos cursos, basta con consultar el listado de centros acreditados por la DGT, disponible en su sitio web oficial.
Ayudas de hasta 2.000 euros, según la DGT
Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en marcha un paquete de subvenciones de entre 1.500 y 2.000 euros para facilitar la obtención de los permisos de conducción de camión (C) o autobús (D). Esta medida se enmarca dentro del Plan Reconduce y está pensada para cubrir costes como las tasas de examen, reconocimientos médicos o formación en autoescuelas.
Podrán beneficiarse quienes ya dispongan del título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera y se matriculen en una autoescuela tras la entrada en vigor del Real Decreto que regula la convocatoria, aún pendiente de publicación oficial.
El presupuesto asignado a esta iniciativa asciende a 500.000 euros, y una vez aprobada la ayuda, los beneficiarios tendrán un plazo de un año, ampliable seis meses en determinadas circunstancias, para obtener el carné profesional.
La medida busca dar respuesta a la falta de personal en el transporte por carretera, un sector que necesita más de 30.000 conductores de camión y unos 5.000 de autobús en todo el país. Con estas ayudas, se pretende atraer nuevos profesionales, sobre todo entre jóvenes, personas desempleadas y militares en proceso de reincorporación a la vida civil.