Día sin Coche en Santa Cruz de Tenerife: cuándo es y en qué consiste

El Ayuntamiento de Santa Cruz promoverá, bajo el lema “Movilidad para todas las personas”, la celebración de la ya tradicional Semana Europea de la Movilidad, con una jornada el día 21 de septiembre (Día sin Coche), a través de la organización de diversas actividades dirigidas tanto a niños y público general.
Señala el consistorio en una nota que el compromiso de la capital con la Movilidad y con la celebración de esta semana europea persigue el cambio de comportamiento a favor de la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e inteligentes.
“Apoyamos y renovamos nuestro interés en el objetivo de difundir los beneficios del uso de modos de transporte sostenibles, con cada vez más pueblos y ciudades uniéndose cada año a esta campaña que impulsa Europa hacia la movilidad urbana sostenible”, defienden desde el Ayuntamiento.
Asimismo, en esta semana comprendida entre los días 16 y 21 de septiembre, organizada alrededor del Día sin Coche, que se celebra el día 21 de septiembre, se organizarán diferentes actividades para fomentar el transporte público y la recuperación de espacios para peatones y ciclistas.
Con todo ello, el Ayuntamiento pretenderá sumarse a esta edición a través de una serie de actividades innovadoras, atractivas y seguras para los ciudadanos, sin olvidar el objetivo de sensibilizar y concienciar.
OBJETIVOS
Entre los objetivos para esta Semana Europea de la Movilidad está el de concienciar a la población en general, a través de información y talleres, durante las jornadas, de un uso más moderado del vehículo privado.
De este modo, se resaltarán los beneficios de usar el transporte público, los vehículos eléctricos de movilidad personal, la bicicleta, además de fomentar la ocupación del espacio público por la ciudadanía, desplazando por un día el uso del automóvil privado (Día sin Coche), así como sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de hacer una ciudad más habitable y saludable reduciendo los humos y los ruidos.
También se buscará promover una conciencia ecológica en los ciudadanos contribuyendo al cuidado de las personas y del medio ambiente, a la vez que se dará a conocer la estrategia de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento y se debatirán temas relacionados con la movilidad urbana a través de una jornada técnica, momento que se pretende aprovechar para concienciar sobre la Accesibilidad Universal en diseño urbano y el transporte.