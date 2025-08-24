Denuncian la tala de jacarandas “con ramas y en flor” en una calle de Santa Cruz de Tenerife

Las jacarandas que adornan desde hace década la céntrica calle Puerto Escondido de Santa Cruz, vía urbana que une Suárez Guerra con San Clemente, serán talados por el Ayuntamiento capitalino, según ha denunciado el colectivo ecologista Los Árboles Hablan. El motivo, alegan, es porque están enfermas y suponen un peligro para los transeúntes en caso de un posible riesgo de desplome.
Desde Los Árboles Hablan se cuestionan las causas de la enfermedad de estos ejemplares que “tienen ramas y flores, por lo que están bien vivas y no justifica la intención del consistorio”.
En un vídeo de denuncia publicado en las redes sociales, los defensores de los árboles señalan que “el Ayuntamiento de Santa Cruz pretende talar estas jacarandas porque están enfermas, lo que se debe a que llevan años de maltrato y de abandono por parte de Parques y Jardines: no tienen sistema de riego adecuado, no las tratan cuando están enfermas( los árboles enfermos se tratan, no se talan), no las abonan ni tienen sustrato ni alcorques adecuados”, afirman.
Jacarandas usadas como “postes de luz”
En cambio, apuntan “estos ejemplares están erizados de cables y bombillas desde hace años porque el consistorio las usa de postes de luz. Esos cables dañan la corteza y alteran los ritmos circadianos de las aves, las personas y los árboles”.
“Puede que estén enfermas, pero los árboles con mala salud se tratan con endoterapia, técnica que se basa en introducir sustancias en el tronco para que no dañen el medio ambiente ni a las personas”, subrayan desde Los Árboles Hablan.
Asimismo, añaden que las jacarandas que lucen en esta calle ubicada en pleno centro de la capital tinerfeña “lo que no tienen es sistema de riego”, por lo que se cuestionan “cuánto tiempo hace que el Ayuntamiento no riega las jacarandas y las deja morir de sed”.
El colectivo critica, por tanto, “un nuevo arboricidio en la ciudad. A los políticos les importa un pito el valor de los árboles, los dejan morir con total impunidad, y más a las jacarandas que realizan una labor enorme purificando el aire”.
Reforma de la calle
La calle Puerto Escondido vivirá el próximo año una transformación completa del viario, según adelantó DIARIO DE AVISOS el pasado año. El concejal de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, indicó que el Ayuntamiento ha adjudicado el proyecto y cuenta con el presupuesto necesario para acometer esta nueva actuación, que asciende a un millón de euros y cuyos fondos han sido aportados por el Gobierno de Canarias.
Las obras de reforma de esta vía urbana se prevén que den comienzo a partir del segundo semestre del próximo año y la intención del consistorio es transformar esta céntrica calle en una plataforma única, en la que se contemplen mejoras del acerado, una nueva iluminación, una redistribución de la actual de los contenedores de basura, y nuevo arbolado.
La calle Puerto Escondido, en el distrito Centro-Ifara, cuenta con una longitud actual de 266 metros, y comparte un amplio espacio peatonal con otro destinado al tráfico, al contar con accesos independientes para aquellos vehículos que quieren hacer uso de alguno de los dos parkings que se encuentran en este enclave.