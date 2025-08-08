El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz confirma la sanción a la mujer que circuló en patinete con un perchero a cuestas

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha impuesto una sanción administrativa de 200 euros a una mujer que circuló en patinete por varias calles de este municipio tinerfeño con un perchero a cuestas.
Un vídeo ampliamente difundido en redes sociales en el que se veía a una persona transportar estructuras metálicas colgantes desde el manillar de un patinete eléctrico permitió a la Policía Local identificar y localizar a la conductora, detallan fuentes del consistorio municipal.
La investigación confirmó que el recorrido abarcó la Avenida Melchor Luz, la Avenida Hermanos Fernández Perdigón y la calle Peñón, zonas de alta afluencia en la ciudad.
La conductora reconoció los hechos y explicó que intentaba transportar un perchero, sin considerar las consecuencias de su acción.
La infracción, calificada como muy grave según el artículo 3.1, opción 5D del Reglamento General de Circulación, ha resultado en una sanción administrativa de 200 euros.
El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, celebra “la eficacia” de la Policía Local “y el poder de la colaboración ciudadana para mantener nuestras calles seguras”.
Afonso recalca además “la importancia de utilizar los vehículos de movilidad personal de manera responsable para garantizar la seguridad de todos”.