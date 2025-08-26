El centrocampista Javi Pérez, decimoquinto fichaje del Tenerife

El centrocampista castellano-manchego Javi Pérez llegó a un acuerdo con el CD Tenerife para la temporada 2025-2026, con opción a una más, según anunció el club isleño, por lo que se convierte en el decimoquinto fichaje del conjunto blanquiazul para la presente campaña.
Javier Pérez Mateo, nacido el 14 de agosto de 1995 en Cabanillas del Campo (Guadalajara), inició su carrera futbolística en el CD Guadalajara, precisamente el rival al que se medirá el Tenerife el próximo domingo, en el estadio Pedro Escartín, en la primera jornada del grupo 1 de la Primera Federación.
El nuevo jugador blanquiazul conoce bien la tercera categoría del fútbol español, en la que ha disputado 178 partidos.
Tras dos años en el primer equipo del Guadalajara, jugó las siguientes temporadas en los filiales de la UD Almería y del Real Valladolid.
Su buena campaña en el cuadro blanquivioleta le valió para dar el salto a la UD Ibiza, con quien ascendió durante el curso 2020-2021 a Segunda División, y desde entonces ha completado 74 partidos en la categoría de plata, con el propio equipo balear, la AD Alcorcón y la SD Huesca, en el que ha sido su último club, antes de comprometerse ahora con el representativo.
Primeras palabras de blanquiazul
El jugador castellano-manchego Javi Pérez, nuevo fichaje del CD Tenerife para la temporada 2025-2026 en Primera Federación, declaró para los medios oficiales del club que llega “a un club muy grande” para afrontar “un reto bonito y apasionante”, por lo que está “ilusionado” y “con muchas emociones” tras la llamada del conjunto blanquiazul.
El centrocampista de Cabanillas del Campo (Guadalajara) dijo que no dudó en aceptar la propuesta, por un año con opción a otro, y que casi se vio obligado a hacerlo porque a su juicio el CD Tenerife “debe estar en Primera División”, aunque ahora forme parte de una categoría inferior tras su descenso al tercer peldaño del fútbol español.
Javi Pérez, con 30 años recién cumplidos el pasado día 14, asegura que está en un momento “ideal” en su vida para “rendir al mejor nivel”, y ahora solo debe ponerse “al mismo tono físico” que el resto de sus compañeros.
El jugador alcarreño, decimoquinta incorporación del Tenerife para su nuevo proyecto, propone “ir con humildad en una categoría que es muy complicada, sabiendo dónde estamos y de dónde venimos, pero somos el Tenerife y tenemos que salir a ganar todos los partidos”.
El nuevo futbolista blanquiazul elogió a la que será su nueva afición, “porque a pesar del último año que fue complicado, sigue ahí, animada, y se vuelve a enganchar al equipo en una categoría menor; ahí se demuestra el tipo de afición que es, lo fieles que son al Tenerife, y ojalá disfrutemos este año y consigamos los objetivos juntos”.
Javi Pérez ya pasó el reconocimiento medico en el centro médico de Hospitén Rambla y desde hoy se pondrá a las órdenes de Álvaro Cervera.