El encendido de la llama y las varas inician la IV Visita Lustral en Adeje

La IV Visita Lustral de Nuestra Señora la Virgen de la Encarnación a Adeje, que se inició con la rogativa de mayo, afronta este domingo el encendido de la llama lustral y el izado de bandera, que tendrán lugar en la Fuente de Las Torres. Antes, las antorchas saldrán de todos los barrios de Adeje y serán bendecidas, junto a las banderas que ondearán en cada parroquia, en una misa que se celebrará en la iglesia de Santa Úrsula.
La última conmemoración de las fiestas lustrales en la calle tuvo lugar en 2015, ya que en 2020 no hubo por la pandemia. Todos las parroquias, barrios y núcleos de Adeje llevan meses preparándose para recibir a la alcaldesa honoraria y perpetua, la Virgen de la Encarnación, que procesionará durante todo el mes de septiembre.
Entre los actos más significativos del programa se encuentra la Gala de Exaltación, el viernes 5 de septiembre, en el Auditorio de Adeje. En ella, se presentará la Corte Lustral de la Virgen y tendrá lugar el pregón a cargo de Elsa López, escritora, Premio Nacional de Poesía José Hierro y Premio Canarias de Literatura.
El día 6 de se desarrollará la esperada Rogativa Nocturna. A partir de las seis de la tarde y tras la eucaristía en la iglesia de Santa Úrsula, se iniciará el recorrido hacia la iglesia de San Sebastián, en La Enramada. El camino de la virgen estará iluminado con antorchas. Al terminar, la plaza de San Sebastián acogerá la actuación de Toke Latino.
En la organización de la visita lustral participan la Asociación de Amigos de las Tradiciones de Adeje y las distintas parroquias del municipio, con la colaboración del Ayuntamiento. Además, también participan decenas de colectivos como las Adejeras con la Virgen, Los Porteadores, la Hermandad del Santísimo Sacramento, la Banda de Música, los grupos de catequesis y Bomberos Voluntarios de Adeje.
Todo ellos, junto a cientos de vecinos, participarán en el recorrido de la virgen por las parroquias y núcleos de Adeje, que se iniciará el domingo 7 en la parroquia de La Milagrosa y discurrirá por La Hoya, Tijoco Bajo, La Concepción y Tijoco Alto. La siguiente parroquia, siete días después, será la de la Resurrección de Nuestro Señor, donde visitará Armeñime, El Puertito, Callao Salvaje, Playa Paraíso, Ricasa, Marazul, Los Menores y Las Rosas.
El domingo 21, la Virgen se trasladará a la parroquia de San José, durante esa semana visitará Las Nieves, El Galeón, Taucho, La Quinta, La Viña, La Postura y Los Olivos. El 28 continuará hacia la parroquia de Nuestra Señora del Campo, visitará Fañabé, La Caleta y Puerto Colón.
El embarque de la Virgen y la procesión marítima se llevará a cabo el sábado 4, a las seis de la tarde. La Encarnación se embarcará en Puerto Colón y pondrá rumbo a La Enramada, donde se representará cómo la Virgen llegó a la costa adejera siglos atrás, con un recibimiento con espectáculo de luz y sonido. Una vez desembarcada, se realizará una procesión de antorchas hacia la cueva de El Humilladero. El domingo 5 de octubre, la imagen volverá a la parroquia de Santa Úrsula. La procesión subirá por el camino de la Virgen y llegará hasta la plaza de la Cruz del Llano