El Gobierno de Canarias activa la prealerta por calima: las zonas que podrían verse más afectadas

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha decretado la situación de prealerta por calima en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife a partir de las 00:00 horas de este domingo, 11 de agosto.
La medida se adopta en base a la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes especializadas, siguiendo lo establecido en el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Según la previsión, el episodio afectará a nivel superficial en Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en Gran Canaria y Tenerife se concentrará en las medianías y zonas altas.
Las partículas en suspensión alcanzarán concentraciones variables de entre 50 y 200 μg/m³, reduciendo la visibilidad y pudiendo afectar a la salud de personas con enfermedades crónicas o problemas respiratorios.