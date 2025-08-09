ola de calor

El Gobierno de Canarias activa la prealerta por calima: las zonas que podrían verse más afectadas

Las partículas en suspensión alcanzarán concentraciones variables que podrían afectar a la salud
El Gobierno de Canarias activa la prealerta por calima: las zonas que podrían verse más afectadas
El Gobierno de Canarias también activa la prealerta por calima. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha decretado la situación de prealerta por calima en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife a partir de las 00:00 horas de este domingo, 11 de agosto.

La medida se adopta en base a la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes especializadas, siguiendo lo establecido en el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

  1. González Alemán (Aemet). Twitter/DAGonzález Alemán (Aemet), sobre el peligro que implica el aviso rojo en Canarias: “La población vulnerable o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos”
  2. La Aemet actualiza la previsión del tiempo en CanariasLa Aemet mantiene el aviso por la ola de calor un día más de lo previsto y confirma el punto álgido en Canarias este fin de semana
  3. La Policía lo pilla talando eucaliptos con una motosierra en Canarias en plena alerta máximaLa Policía lo pilla talando eucaliptos con una motosierra en plena alerta máxima por riesgo de incendio en Canarias

Según la previsión, el episodio afectará a nivel superficial en Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en Gran Canaria y Tenerife se concentrará en las medianías y zonas altas.

Las partículas en suspensión alcanzarán concentraciones variables de entre 50 y 200 μg/m³, reduciendo la visibilidad y pudiendo afectar a la salud de personas con enfermedades crónicas o problemas respiratorios.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas