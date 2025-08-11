El horno de Canarias: un municipio llega a los 36,8 grados

La estación meteorológica de Haría (Lanzarote) ha marcado con 36,8 grados a las 10.00 horas de este lunes la temperatura máxima de Canarias, la séptima de toda España, tras una noche en la que el termómetro no ha bajado de los 28,4 grados.
Más calurosa fue la noche en Tejeda, donde la mínima fue de 30,6 grados y a las 11.00 horas de este lunes el mercurio marcaba 36,1 grados.
En esta estación meteorológica se alcanzaron los 38,3 grados ayer domingo a las 14.00 horas, mientras que en Tasarte se llegó a los 39 grados a las 18.00 horas.
En Tasarte, que en la jornada del sábado registró la temperatura más alta de España tras alcanzar los 43,5 grados, la noche ha vuelto a ser tórrida, con 28,4 grados de mínima a las 02.00 horas.
Con más calor que en Tasarte ha amanecido este lunes en el aeropuerto de Fuerteventura (35,6 grados), en Agüimes (34,9) y en el aeropuerto de Lanzarote (34,6).
Las temperaturas mínimas en Canarias se han registrado en Las Cañadas (16,3 grados), Izaña (19,2), Roque de los Muchachos (19,7), Tacoronte (19,7) y San Andrés y Sauces (20,9).
El pasado viernes, el Gobierno de Canarias inició una alerta por un episodio de calor de larga duración, con previsión de que las temperaturas alcanzaran los 37-39 grados centígrados en Tenerife y Gran Canaria y los 33-36ºC en el resto de islas.
Canarias y el fin de la ola de calor
La previsión meteorológica para este lunes indica que habrá cielos despejados en general, con algunos intervalos nubosos en la costa norte. Además habrá calima que afectará principalmente a zonas altas y medianías, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso aunque se podrán alcanzar los 39ºC en amplias zonas de las vertientes sur y oeste, 37ºC en el área metropoliana, y 36ºC en medianías orientadas al norte. Por su parte, las mínimas en medianías podrán alcanzar los 26ºC. Los termómetros oscilarán entre los 35ºC de máxima de Tenerife y los 24ºC de mínima en El Hierro.
Por su parte, el viento soplará en costas moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en extremos del nordeste y oeste; mientras que en medianías y zonas altas el viento será del sudeste flojo.
En Gran Canaria estará despejado en general, con intervalos nubosos en la costa norte, y con calima, que afectará principalmente a zonas altas y medianías.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, estará despejado, con intervalos nubosos en las costas del norte y oeste, y con calima llegando hasta superficie, con concentraciones significativas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso en las máximas del norte. Se espera superar los 40ºC en el interior de la mitad sur y en la cuenca de Tejeda, donde las mínimas podrán alcanzar los 27ºC. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros estarán entre los 25ºC de mínima y los 29ºC de máxima.
Respecto al viento, en costas soplará moderado del noroeste con intervalos de fuerte en extremos del este y oeste; mientras en medianías y zonas altas, será viento del sudeste moderado, que irá amainando a variable flojo por la tarde.
El miércoles remite la ola extrema de calor
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha extendido la actual ola de calor, que se inició el 3 de agosto, hasta el miércoles 13 de agosto como mínimo. Aunque persistirán temperaturas anormalmente altas en varias regiones, se anticipa un descenso térmico progresivo a partir de dicho miércoles. En el archipiélago canario, se mantienen activados avisos de nivel rojo por calor extremo en islas como Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, con máximas que superan ampliamente los 40 °C y mínimas nocturnas que no bajan de los 30 °C.
Según la AEMET, a partir del miércoles 13 de agosto se espera que la ola de calor comience a remitir en Canarias, con una tendencia general a la bajada de temperaturas en el archipiélago. Aunque este alivio térmico será especialmente visible en la región occidental de España, en el caso de Canarias, sin duda traerá un respiro muy esperado por la población, acostumbrada a las noches tropicales y al asfixiante calor diurno