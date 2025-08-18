El impuesto de circulación más barato del país está en Canarias

Un informe de la Automovilistas Europeos Asociados (AEA) sitúa a Santa Cruz de Tenerife como la capital de provincia con el impuesto de circulación más bajo de España, por delante de ciudades como Madrid, Barcelona, San Sebastián o Las Palmas de Gran Canaria.
El estudio analiza el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido como impuesto de circulación, y revela que en la capital tinerfeña la tarifa para un vehículo tipo medio de 11,99 caballos de potencia fiscal es de 34,08 euros.
En comparación, un conductor paga 56,57 euros en Las Palmas de Gran Canaria, 59 euros en Madrid, 68,16 euros en Barcelona y 87,93 euros en San Sebastián, lo que supone un 158% más caro que en Santa Cruz.
La AEA incluye a la capital tinerfeña dentro del grupo de ayuntamientos más baratos de España, junto a Melilla, Ceuta, Zamora, Palencia, Badajoz, Cáceres y Jaén, que mantienen un tratamiento fiscal más favorable para los conductores.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, señaló que “hemos trabajado y seguiremos trabajando para que nuestros ciudadanos tengan los impuestos municipales más bajos de España y este estudio demuestra que no solo tenemos una de las fiscalidades más bajas, sino que estamos a la cabeza de la competitividad fiscal, haciendo de Santa Cruz un lugar atractivo para vivir, emprender e invertir por lo que seguiremos con nuestra política de baja fiscalidad para garantizar que la economía de los santacruceros no se vea ahogada por impuestos que, en otras ciudades, se han descontrolado”.
En la misma línea, el concejal de Hacienda, José Alberto Díaz-Estébanez, subrayó que “estos datos reflejan el trabajo que hemos realizado en materia fiscal para aliviar la carga económica de nuestros vecinos y vecinas, lo que se demuestra con el hecho de que el Impuesto de Circulación en Santa Cruz es notablemente más bajo que en otras capitales de provincia como Las Palmas de Gran Canaria, Madrid o Barcelona”.
El informe recuerda que este tributo genera anualmente en España unos 4.000 millones de euros para las haciendas locales y que existen notables diferencias entre municipios. La potestad de los ayuntamientos para incrementar las cuotas hasta el doble de la tarifa mínima ha creado estas desigualdades fiscales, lo que ha llevado a muchos conductores a matricular sus vehículos en localidades con impuestos más reducidos, como ocurre en Santa Cruz de Tenerife.