El Tenerife Egatesa cierra la pretemporada con un triunfo ante el DUX Logroño (0-1)

Tres rivales en menos de tres días, victoria en la Copa Sentimiento ante CA Osasuna (0-1) y Real Sociedad (0-0) y triunfo ante el DUX Logroño (0-1). Ese es el balance positivo que deja la concentración del conjunto tinerfeño en el norte peninsular. En el acogedor municipio de Anguiano (La Rioja), se disputó el cierre de la pretemporada blanquiazul en cuanto a partidos amistosos se refiere.
El coqueto campo de fútbol de la localidad fue el escenario del duelo entre las tinerfeñas y el conjunto riojano, ambos equipos de la Liga F Moeve.
La primera mitad se jugó bajo una clara igualdad. Las guerreras trataron de imponer su dominio con el balón, pero sin generar ocasiones de verdadero peligro. Los dos intentos más destacados llegaron de las botas de Bicho, uno de falta directa y otro de cabeza, ambos atrapados por la guardameta local. Aithiara y Aleksandra buscaron abrir el juego por las bandas, pese a las reducidas dimensiones del terreno de juego, tratando de conectar con las delanteras, Mari José e Iratxe, que no lograron rematar con claridad.
Con el empate inicial se llegó al tiempo de descanso (0-0).
Mejoría blanquiazul
Tras el descanso, y con la entrada de Nay Cáceres en lugar de Noelia Ramos, el equipo salió con más determinación. Apenas cinco minutos después de la reanudación, Sandra Castelló estrelló un remate en el poste tras un córner ejecutado por Bicho. A partir de ese momento, el conjunto de Eder Maestre inclinó el juego y el DUX Logroño quedó replegado en su campo.
En el minuto 60, el técnico tinerfeño decidió renovar por completo a las jugadoras de campo. El equipo ganó intensidad tanto en la presión como en la circulación del balón, y las llegadas al área rival comenzaron a multiplicarse. Finalmente, en el minuto 75, un preciso centro de Milagros Martin desde la izquierda encontró el remate de Sakina Ouzraoui, que firmó un gran gol y puso en ventaja a las blanquiazules (0-1). Fue el segundo tanto de la jugadora internacional con Marruecos en esta concentración Tafalla (Navarra).
Al término de los noventa minutos, el Costa Adeje Tenerife Egatesa firmó un nuevo triunfo que refuerza su confianza de cara al inicio liguero.
El equipo completará aún dos sesiones de entrenamiento en Tafalla antes de regresar a la isla con Binter, para preparar ya su debut en la Liga F Moeve frente al Athletic Club en la Ciudad Deportiva de Lezama.
FICHA TÉCNICA
0 DUX Logroño: Miralles, Colomina, Matthews, Iria Castro, Natalia Cebolla, Falfán, Mia Asenjo, Rebeca Costa, Mawete, Ixina Corté y Paula Partido.
1 Costa Adeje Tenerife Egatesa: Noelia Ramos; Aithiara, Estella, Cinta R., Jenni López, Aleksandra; Castelló, Moreno, Bicho; Iratxe y Mari Jose (C). También jugaron Nay Cáceres, Clau Blanco, Fatou, Elba, Patri Gavira, Martin, Amani, Natalia Ramos, Paola H.D., S. Ouzraoui y Ari Arias.
Gol: 0-1 Sakina Ouzraoui.
Incidencias: El encuentro se disputó en el Campo de Fútbol de Anguiano (La Rioja) y fue retransmitido por Televisión Canaria en directo.