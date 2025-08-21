Escombros en una de las zonas más icónicas del Parque Nacional del Teide: “El aspecto es deplorable”

“Hay una enorme cantidad de escombros; se ha ha hecho un daño muy importante a la flora de la zona y a los elementos geológicos”. Las declaraciones de Jaime Coello, presidente de la Fundación Telesforo Bravo Juan Coello, son muy claras tras que el Teide se encuentra “lleno de residuos por obras”.
En declaraciones a Televisión Canaria, Jaime Coello recalcaba que se está “desarrollando una obra en la zona de La Ruleta, muy cerca de los Roques de García, y desde luego, no consideramos que se esté haciendo de la manera más adecuada”.
Coello indica que la obra “ha estado bastante tiempo parada” y que el aspecto que ofrece es “deplorable”. “Es inaceptable que en ese lugar de ese alto valor ambiental se desarrolle, sin control ni cuidado aparente, esa obra”. La obra ha estado parada bastante tiempo y el aspecto que ofrece es deplorable”, indica.