La Guardia Civil denuncia a los protagonistas de la última imprudencia en el Teide: “Eran turistas a punto de regresar a su país”

La Guardia Civil ha denunciado a ocho personas por conducción temeraria y por no hacer uso de los elementos de seguridad mientras circulaban por la TF-24, en el Parque Nacional del Teide.
Los ocupantes viajaban sentados en las ventanillas de los vehículos, con la parte superior del cuerpo por el exterior, sin utilizar el cinturón de seguridad ni mantener la posición correcta en el interior. Las imágenes de esta conducta fueron difundidas por un medio de comunicación, alcanzando una amplia repercusión social.
La Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico de Canarias (UNIS-GIAT) inició una investigación tras detectar el vídeo, en el que se observaba cómo dos turismos de alquiler circulaban en sentido decreciente por la citada vía.
Una vez identificados los vehículos, conductores y ocupantes, se desplegó un dispositivo de localización en el que participaron también agentes del Destacamento de Tráfico de Granadilla de Abona y de la Sección Fiscal y de Fronteras del Aeropuerto Tenerife Sur.
Los agentes localizaron los coches de alquiler, a los conductores y a los pasajeros, que eran turistas extranjeros a punto de regresar a su país. Una vez plenamente identificados, se procedió a notificar las correspondientes denuncias: a los conductores, por conducción temeraria, y a los ocupantes, por no utilizar los sistemas de seguridad de los vehículos.
Normativa aplicada
Los hechos fueron denunciados ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife. Al no ser residentes en España, los implicados tuvieron que abonar en concepto de depósito las sanciones correspondientes: dos denuncias de 500 euros con detracción de seis puntos y seis denuncias de 200 euros.
Las infracciones están tipificadas como muy graves y graves, de acuerdo con la normativa de Seguridad Vial.